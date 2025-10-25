El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la calle Miguel Íscar de Valladolid, donde se ha producido el accidente. Rodrigo Jiménez

Herida la pasajera de un autobús urbano en un accidente en pleno centro de Valladolid

El suceso, en el que se ha visto implicado un turismo, se ha producido este sábado por la mañana en la calle Miguel Íscar

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Una pasajera ha resultado herida este sábado en un accidente entre un autobús urbano de Auvasa y un turismo en pleno centro de Valladolid. El suceso se ha producido sobre las 12:15 horas a la altura del número 11 de la calle Miguel Íscar, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo sucedido y se requería asistencia para una mujer, de unos 60 años, que había sufrido una caída y tenía dolor costal y de hombro.

Noticias relacionadas

Herido un ciclista en un accidente con un coche en Valladolid

Herido un ciclista en un accidente con un coche en Valladolid

Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia

Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a usuaria herida.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  2. 2 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  3. 3 Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20
  4. 4

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  7. 7

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  8. 8

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos
  9. 9

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  10. 10 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida la pasajera de un autobús urbano en un accidente en pleno centro de Valladolid

Herida la pasajera de un autobús urbano en un accidente en pleno centro de Valladolid