Herida la pasajera de un autobús urbano en un accidente en pleno centro de Valladolid

Imagen de archivo de la calle Miguel Íscar de Valladolid, donde se ha producido el accidente.

Una pasajera ha resultado herida este sábado en un accidente entre un autobús urbano de Auvasa y un turismo en pleno centro de Valladolid. El suceso se ha producido sobre las 12:15 horas a la altura del número 11 de la calle Miguel Íscar, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo sucedido y se requería asistencia para una mujer, de unos 60 años, que había sufrido una caída y tenía dolor costal y de hombro.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a usuaria herida.

Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

