Imagen de archivo de la calle Ultramar, donde se ha producido el segundo atropello de la mañana de este martes en Valladolid. A. Mingueza

Herida una mujer en el segundo atropello en una misma mañana en Valladolid

El primer accidente se ha producido poco antes de las 9:00 horas en Parquesol y el segundo, al mediodía de este martes en la calle Ultramar

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:53

Comenta

Segundo atropello en una misma mañana en Valladolid capital. Una mujer de unos 40 años ha resultado herida tras ser golpeada por un turismo en la calle Ultramar, si bien estaba consciente y se quejaba de dolor en una pierna.

El accidente ha tenido lugar a las 14:22 horas y hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de Sacyl para atender a la herida.

Se trata del segundo accidente de estas características registrado en apenas seis horas en la capital vallisoletana. A las 8:50 horas en la intersección de las calles Padre Adolfo Miaja de la Muela con Núñez de Guzmán el Pinciano, una peatón de unos 60 años ha resultado herida tras ser atropellada por una moto, cuyo conductor, un hombre de unos 40 años, también ha requerido asistencia sanitaria.

