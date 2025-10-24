El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Despliegue de Bomberos y Policía este viernes en la carretera de Villabáñez. Rodrigo Ucero

Herida una mujer de 47 años en una colisión entre dos turismos en Valladolid

El accidente ha tenido lugar pasadas las ocho de la mañana de este viernes en el cruce entre el paseo Arco de Ladrillo y la calle Arca Real

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:54

Comenta

Una mujer de 47 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 8:12 horas en el cruce entre el paseo Arco de Ladrillo y Arca Real, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de una colisión por alcance entre dos turismos y se requería asistencia sanitaria para ocupante, que estaba herida pero consciente.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender a la herida.

La mujer ha sido posteriormente trasladad en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

