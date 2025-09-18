Una herida en una colisión frontal entre dos coches en la A-601 en Laguna de Duero El siniestro se ha producido a las 13:30 horas de este jueves

Una mujer, cuyos datos de filiación se desconocen, ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este jueves al mediodía en la A-601, a la altura de Laguna de Duero. El suceso se ha producido sobre las 13:30 horas en el kilómetro 9 de la citada autovía, cuando una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 de una colisión frontal entre dos coches.

En el aviso telefónico también se solicitaba asistencia para una mujer, que presentaba dolores cervicales. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Valladolid y Sacyl, que ha enviado un recurso al lugar para atender a la lesionada.

Por el momento no ha trascendido si la mujer herida ha tenido que ser trasladada al hospital, así como la gravedad de sus lesiones.

