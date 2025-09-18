El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Una herida en una colisión frontal entre dos coches en la A-601 en Laguna de Duero

El siniestro se ha producido a las 13:30 horas de este jueves

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:38

Una mujer, cuyos datos de filiación se desconocen, ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este jueves al mediodía en la A-601, a la altura de Laguna de Duero. El suceso se ha producido sobre las 13:30 horas en el kilómetro 9 de la citada autovía, cuando una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 de una colisión frontal entre dos coches.

Noticias relacionadas

Herido un peatón tras ser atropellado por un patinete eléctrico en el Paseo de Zorrilla

Herido un peatón tras ser atropellado por un patinete eléctrico en el Paseo de Zorrilla

Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países

Clona la tarjeta de una empresa de Valladolid y gasta 9.105 euros en gasolineras de varios países

En el aviso telefónico también se solicitaba asistencia para una mujer, que presentaba dolores cervicales. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Valladolid y Sacyl, que ha enviado un recurso al lugar para atender a la lesionada.

Por el momento no ha trascendido si la mujer herida ha tenido que ser trasladada al hospital, así como la gravedad de sus lesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid
  10. 10 Localizan el cuerpo sin vida del montañero perdido en el pico Gilbo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una herida en una colisión frontal entre dos coches en la A-601 en Laguna de Duero

Una herida en una colisión frontal entre dos coches en la A-601 en Laguna de Duero