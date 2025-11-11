El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. A. Mingueza

Hallan muerto a un 'sin techo' en el Paseo Zorrilla de Valladolid

La Policía Municipal trató infructuosamente de reanimar al hombre, de unos 50 años de edad

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025

Un hombre ha muerto esta noche en la calle en Valladolid por causas que todavía deberán ser investigadas. El fallecido ha sido encontrado ya sin vida por agentes de la Policía Municipal, que pese a que trataron de reanimarle, nada pudieron hacer sino constatar su deceso.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 21:30 horas en el Paseo Zorrilla, en la zona ajardinada que separa la calzada de la acera, a la altura del Campo Grande. El hombre tenía unos 50 años de edad y era una persona 'sin techo'.

Los propios agentes, junto con una dotación de Emergencias 112 desplazada al luchar de los hechos, intentaron practicar al hombre una reanimación cardiopulmonar, pero resultó en vano y solo pudieron certificar su fallecimiento.

