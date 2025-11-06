Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero

ValladolidHallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
Fuentes de la Policía Nacional señalan que no hay indicios de criminalidad en la muerte y todo apunta a que perdió la vida como consecuencia de heridas de arma blanca autoinfligidas
Valladolid
Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:37
El cadáver de un hombre de 66 años ha sido hallado hoy, jueves 6 de noviembre, en una vivienda unifamiliar de la calle Majuelos del ... barrio vallisoletano de Puente Duero. A su llegada, los efectivos desplegados han encontrado en el pasillo el cuerpo del hombre quien, al parecer, perdió la vida como consecuencia de heridas de arma blanca supuestamente autoinfligidas.
En la vivienda se hallaron un paquete de ansiolíticos y varias cartas dirigidas a diferentes personas, por lo que todo apunta a que el hombre decidió quitarse la vida. Hasta la vivienda se han desplazado agentes de la Policía Nacional, que se han encargado de precintar la vivienda, y de la Científica.
Esta es la segunda muerte violenta registrada a lo largo de la jornada de este jueves en Valladolid. La primera se produjo poco después de las 10:00 horas, cuando un hombre de 57 años falleció al precipitarse desde la ventana de una vivienda desde un séptimo piso, al patio interior del edificio donde residía en la calle Pío del Río Hortega.
Línea 024 de atención a la conducta suicida
Si sufres de pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida o conoces a alguien que los padezca puedes llamar por teléfono al número 024 del Ministerio de Sanidad o acceder a la web de la línea 024 . En caso de emergencia vital inminente puedes llamar directamente al teléfono de emergencias 112.
