Un vehículo de la Policia Nacional, en una imagen de archivo.

Valladolid

Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero

Fuentes de la Policía Nacional señalan que no hay indicios de criminalidad en la muerte y todo apunta a que perdió la vida como consecuencia de heridas de arma blanca autoinfligidas

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:37

Comenta

El cadáver de un hombre de 66 años ha sido hallado hoy, jueves 6 de noviembre, en una vivienda unifamiliar de la calle Majuelos del ... barrio vallisoletano de Puente Duero. A su llegada, los efectivos desplegados han encontrado en el pasillo el cuerpo del hombre quien, al parecer, perdió la vida como consecuencia de heridas de arma blanca supuestamente autoinfligidas.

