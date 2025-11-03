Hacienda comienza a enviar notificaciones a las empresas sobre el sistema Verifactu

El próximo 31 de diciembre acaba el plazo para que las empresas adapten sus programas informáticos a la obligación de enviar sus facturas y tiques ... a Hacienda en tiempo real, que arranca el 1 de enero de 2026 y se conoce como sistema Verifactu. Esta es la opción preferida por el Fisco, pero si lo prefieren pueden optar por guardar esos datos en un repositorio digital inalterable que deben poder consultar los inspectores si lo desean.

Este es el motivo por el que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) está enviando notificaciones electrónicas a las entidades que tributan en el Impuesto sobre Sociedades de toda España y por supuesto de Valladolid, fundamentalmente pymes, a las que les recuerda las características y los requisitos que deben cumplir de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

El mismo mensaje está llegando al buzón de la sede electrónica de las personas físicas que están dadas de alta voluntariamente en él, si bien los autónomos tienen de plazo hasta el 1 de julio del año que viene para poner a punto sus ordenadores o, en el caso de negocios como los de alimentación, las propias básculas.

Un teléfono de información

En esos mensajes Hacienda insiste en que los registros tienen que generarse en el formato seguro y normalizado regulado, así como en la necesidad de incluir un código QR tributario en todas las facturas emitidas y permitir la remisión a la Agencia Tributaria de esa información, que debe tener asegurada su trazabilidad mediante controles estrictos y en ningún caso se debe poder manipular.

Junto a esto, el organismo estatal les recuerda las distintas vías que tienen para resolver sus dudas, entre ellas la página web y el teléfono 91 554 87 70, que funciona de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.