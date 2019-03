Habla el autor de los disparos en Las Viudas: «La próxima Nochevieja no habrá tiros al aire» Adrián, con uno de sus hijos, en Las Viudas. / ALBERTO MINGUEZA Adrián, a la espera de juicio, dice estar arrepentido: «Se nos fue de las manos» VÍCTOR VELA VALLADOLID Miércoles, 6 marzo 2019, 11:53

Adrián Ramírez, 24 años, ala o cierre en el equipo de fútbol del Santo Toribio, soporta con una media sonrisa las bromas de sus compañeros de liguilla. El famoso, le llaman. El famoso. Lo fue a principios de año, cuando un vídeo en el que salía junto a su padre pegando tiros al aire se convirtió en mercancía de mercadeo en 'whatsapp'. Adri era el chaval que, escopeta en mano, disparaba para festejar el fin de año. «Se nos fue de la mano», dice. Reconoce que no es la primera vez que lo hace. Cuenta que hay «muchas familias gitanas de España» que celebran el 31 de diciembre con tiros al aire. «Este año, después de cenar, salimos a la calle. La escopeta, de fogueo, no era mía, me la pasaron y disparé. Y luego pegó otro mi padre. Un primo nos grabó, subió la foto a su estado, alguien la cogería de ahí y empezó a circular». Adrián (la Policía le atribuye tres detenciones por robo) y su padre se entregaron en comisaría. Ahora están a la espera de juicio. «Lo que tengo claro es que se acabó lo de celebrar así el fin de año».

Adri tiene 24 años y tres hijos (de ocho, cinco y tres años). Lleva diez años casado. Vivió en La Rubia, una temporada en Mojados. Con 13 años regresó a Valladolid, a la casa de Rosario, su abuela paterna. Después formó familia y ahora vive de alquiler en Aramburu-Las Viudas. «La gente habla mucho sobre la zona sin conocerla. Dicen que es marginal, que hay violencia. No sé. Gente buena y mala hay en todas partes. Hay vecinos que son conflictivos, pero el esfuerzo de la mayoría es para que sea una zona cada vez mejor. Mi calle es tal vez la más limpia del barrio porque en mi casa y la de mi primo nos preocupamos por limpiarla.Y los niños se me crían bien. No quiero que salgan mucho. En el parque sí, pero no me gusta que jueguen solos en la calle».

Ha trabajado «en el campo, remolacha, patata, en la vendimia cuando llega» y también haciendo «'chapús' con mi padre, que es albañil, o portes, que tiene una furgoneta». «Lo que sale», dice. Ahora está en paro. «He hecho las pruebas de Fasa en Palencia, pero no me han llamado». ¿Y el fútbol? «Lo tengo aparcado. Me he lesionado las fibras del aductor de la pierna derecha. Estoy en rehabilitación. Y oye, desde que estoy lesionado, el equipo no va tan bien, la verdad», bromea.