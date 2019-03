El guiño del actor Ginés García al Real Valladolid en la serie 'Matadero' El actor Ginés García Millán en una escena de 'Matadero' luciendo el escudo del Real Valladolid. / DiagonalTV Lució una camiseta con el escudo del club blanquivioleta en el último capítulo emitido, una curiosa situación ya que jugó en el Promesas en su juventud EL NORTE Valladolid Jueves, 7 marzo 2019, 19:59

El actor Ginés García Millán conocido por actuar en conocidas series como 'Adolfo Suárez, el presidente', 'Isabel' o 'La catedral del mar', apareció en una escena del último capítulo emitido de la serie 'Matadero' con una camiseta con el escudo del Real Valladolid. No es la primera vez que luce este emblema en su pecho, ya que en su juventud jugó en el Promesas durante varias temporadas. «Aterrizó en Valladolid y compartió piso, como antes hacían todos los futbolistas de fuera, con Juan Carlos, Dibuja o Rodri en una casa de personas de confianza que el club les ponía a su disposición. Allí comenzó a intentar labrarse provecho; llegó a acudir una vez convocado con la selección juvenil española, pero pronto se dio cuenta de que eso no era realmente lo suyo», relataba hace unos años Santiago Hidalgo Chacel en el Norte de Castilla. «Ginés pasó tres magníficos años en Valladolid. Aquí se casó, de aquí es su hijo y aquí hizo grandes amigos como Lera», continuaba el artículo. «Me hubiera encantado jugar en Primera división y creo que tenía condiciones, pero ya desde pequeño lo que más me tiraba era la interpretación», comentó años después Ginés García.