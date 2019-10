Una guía ofrece en Valladolid claves para prevenir problemas de salud mental en adolescentes Jesús Corrales, Carmen Aguado, Jorge Ramos y Daniel Cembrero, con el cartel de la campaña. / HENAR SASTRE VÍCTOR VELA Valladolid Martes, 8 octubre 2019, 09:12

Atención, pregunta: «A tu enemigo le ha dejado la novia y tú estás la mar de contento. ¿Es normal que sientas alegría?». Pensemos la respuesta durante el tiempo en el que se tarda en leer este artículo. ¿Te alegrarías si un tipo con el que te llevas mal rompe con su novia?

La cuestión forma parte de uno de los juegos ideados por la asociación El Puente para abordar en las aulas los problemas vinculados con la salud mental y prevenir entre los adolescentes (de 12 a 18 años) comportamientos relacionados con la frustración, la baja autoestima, la agresividad a la hora de gestionar emociones o las dificultades para resolver conflictos.

«El 25% de la población tendrá en algún momento de su vida algún problema de salud mental», explica Jesús Corrales, presidente de El Puente. Por ejemplo: estrés, ansiedad, depresión. «La cuestión es que este tema sigue siendo tabú. La salud mental no se cuida lo suficiente. En los colegios hay clases de educación física, pero no de educación mental. Si los padres notan que su niño cojea o anda mal, corre al médico. Pero no acude a un especialista cuando se detectan síntomas en su comportamiento», añade.

Por eso, explican desde El Puente, es importante «ofrecer herramientas a los docentes para que desde el aula se afronten estas cuestiones». «La adolescencia es un momento vital en el desarrollo del cerebro, y los profesores pueden ser muy buenos transmisores de una construcción positiva de la salud mental», asegura el psicólogo Daniel Cembrero, quien presentó ayer un juego de preguntas y una guía para el profesorado encaminadas a que «los jóvenes conozcan sus emociones (apatía, entusiasmo, desánimo, timidez, prepotencia...) y aprendan a dominarlas», con mejoras de la autoestima y la motivación que, a la larga, reducen la agresividad.

El instituto La Merced ha sido uno de los primeros en incluir este tipo de programas en sus aulas, con alumnos de Formación Profesional Básica. Su jefe de estudios, Jorge Ramos, resalta que el trabajo ha permitido reducir los conflictos en el aula, fomentar la cohesión del grupo y rebajar el absentismo (muy elevado en estas clases de FP) del 60%al 20%.

La guía ofrece, entre otras cuestiones, diversas claves para detectar posibles situaciones conflictivas durante la adolescencia. Por ejemplo:

Impacto emocional. «Si la persona está bajo el efecto de alguna situación que le produce un fuerte impacto emocional, difícilmente se va a centrar en nada que no tenga que ver con ella. Conviene dar espacios, tiempos y reorientar la atención de forma dinámica, sin juzgar su conducta, ni sus despistes o abstracciones».

Conducta. «Observar si es estable en el tiempo o sufre cambios. La conducta muestra cómo nos sentimos. Muchas conductas inadecuadas son derivadas de algún malestar. Es más fácil trabajar c on el problema que con la consecuencia».

Estado de ánimo. «Si es inseguro, retraído, se centra en la parte negativa y no es capaz de visualizar la parte buenas de las cosas es importante mostrar modelos alternativos y crear espacios seguros».

Otras cuestiones. Si tiene pensamientos o miedos extraños, si duda de su capacidad para hacer tareas ya conocidas, si tiene ideas que le obsesionan y preocupan, distrayéndole de otras tareas.

Por cierto, respeto a la pregunta inicial. ¿Es normal sentir alegría porque a tu enemigo le haya dejado la novia? La respuesta que proponen los educadores y psicólogos que han ideado el juego, con Carmen Aguado a la cabeza, es que no, que «la desgracia ajena nunca es positiva para nadie».