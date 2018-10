«La guerra deshumaniza y solo saca de dentro odio y rencor» Montserrat García posa ante los carteles del Día del Domund en la parroquía de San Nicolás / Gabriel Villamil Vallisoletana de Campaspero, apoya la campaña del Domund con su experiencia de más de veinte años en misiones RUBÉN V. JUSTO Martes, 9 octubre 2018, 20:20

Montserrat García viajó a Centroamérica como misionera camponiana, una orden que en España agrupa a 1.200 personas. Natural de Campaspero, trabajó trece años en México, seis en Ecuador y dos en Guatemala. Emigró a los catorce a Barcelona, ciudad en la que obtuvo el grado de Magisterio de educación primaria y secundaria y en la que actualmente vive.

– Estuvo en países afectados por la guerra, ¿allí viste hábito?

–Lo llevé cuando profesé hace 25 años. Ahora llevamos un uniforme y una cruz que nos dan el día de nuestra profesión y que pone «permaneced en mi amor e id por todo el mundo».

– Vivió en Guatemala.

–Llegué en el año 2000. En 1995 habían firmado los acuerdos de paz que ponían fin a 30 años de guerra. Pero cuando llegué todavía había mucha delincuencia, por nada te pegaban una cuchillada.

– ¿Qué pudo percibir?

– Mucha pobreza y, por lo tanto, delincuencia. Cuando se firmó el acuerdo de paz, el Gobierno pidió a los guerrilleros que entregaran las armas. Muchos no lo hicieron y cuando iban a delinquir llevaban esas mismas armas. También pude ver que los residentes eran muy desconfiados con los extranjeros porque habían sufrido tanto que no se fiaban de nadie.

– ¿Es verdad que las guerras sacan lo peor de las personas?

–Por supuesto. La guerra deshumaniza y saca de dentro el odio, el rencor y la venganza.

– ¿Cómo resume sus veinte años de experiencia?

–Posiblemente en una frase: dar y recibir. Compartes tu vida y fe con un pueblo que al principio no conoces, pero del que luego recibes acogida y hospitalidad. En México, la mayoría de indígenas me decían «madrecita aquí tiene su casa». Yo decía: «no, no, si nosotros vivimos tres calles más arriba». Te lo dicen muchas personas. Entonces, cuando llegué a casa le pregunté a una compañera mexicana el significado de esa expresión. Me dijo que significaba que podía visitar sus hogares cuando quisiera sin pedir permiso. Esos gestos me parecieron muy bonitos y me quitaron todos los miedos y prejuicios que tenía hacia un pueblo que no conocía y que tiene mala fama.

–¿Mala fama por el narcotráfico?

–Lo negativo hace más ruido que lo positivo. La mayor parte de la gente es humilde, tiene su trabajo y con los misioneros, particularmente, son muy acogedores. El pueblo mexicano tiene un sentido de la fe muy arraigado, después de a su propia madre a quien más aman es a la virgen de Guadalupe.

– ¿Va a volver a Latinoamérica?

–Volveré si la salud me lo permite porque uno es misionero para toda la vida. Este año ha muerto en Japón la misionera española más anciana, tenía 111 años y llevaba más de 75 a pie de cañón.

– ¿Y qué es lo que le motiva a irse a países dónde la comodidad a lo mejor es menor que en España?

–Los misioneros vamos por vocación, sentimos que debemos llevar nuestra religión a otros países. Trabajamos tanto en la evangelización como en el desarrollo humano de los pueblos.

–¿Desarrollo de los pueblos?

–Trabajamos para mejorar la educación, salud, agricultura y promocionar la figura de la mujer.

– Tal vez allí la situación de la mujer recuerde un poco al pasado reciente de España

– Claro, han sido colonias españolas durante más de 200 años. Allí la mujer no está tan liberada como en Europa. En el mundo indígena México aún celebra la fiesta de la quinceañera. Las bodas no son por obligación, sino por tradición.

– ¿Cuando cogió su primer avión a Centroamérica qué sintió?

–A nivel humano sentí miedo, es como dar un salto en el vacío. Pero a nivel de fe sentí confianza.

–¿Y qué tal los de vuelta?

–Siempre he llorado porque sé que no volveré a esa misión.

– ¿Lo que le motivó a ser misionera fue solo fe o también un poquito de curiosidad?

–Sinceramente, la curiosidad no me movía. Me motivaba el deseo de ayudar porque siento que he recibido mucho desde la infancia. Me sentiría muy egoísta si me lo guardara todo para mí.

– ¿Ve en la religión una forma de cambiar el mundo?

– Somos 12.000 misioneros que estamos trabajando en los países más pobres y abandonados de los cinco continentes. No tienes los medios para cambiar el mundo, pero sí para intentar mejorarlo.

–¿Hay que ser valiente para querer cambiarlo?

– Tienes que dar un salto de confianza. Es como quien quiere aprender a nadar y siempre se queda en el borde de la piscina. Tienes que saltar al agua.

– ¿Qué recomienda a aquellos, que más allá de la religión, quieren cambiar el mundo?

– Que lo amen. El que no vive para servir, no sirve para vivir.