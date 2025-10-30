Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial

«Estábamos entrenando y hemos visto a un hombre con los pantalones bajados». Es el testimonio de un grupo de personas que en la tarde ... del martes se encontraba entrenando en las inmediaciones del Miguel Delibes y que se sorprendieron al ver cómo un hombre se masturbaba en la vía pública. Era, precisamente, el exhibicionista que en las últimas fechas había protagonizado varios incidentes de índole sexual, siempre entre Parquesol y Villa de Prado.

Tras percatarse de esa situación, el grupo de personas que se ejercitaba en la zona y, al verle por segunda vez con la misma actitud, decidieron por su cuenta y riesgo ir al encuentro del sospechoso para retenerle mientras informaban de lo sucedido a la Policía. En cuestión de minutos, una patrulla de la Policía Municipal se desplazó hasta el camino Caño Morante, donde se hallaba este grupo de personas y el sospechoso.

«En una primera vez le hemos reprochado su actitud. La segunda vez que hemos pasado corriendo seguía con la misma actitud, por lo que hemos decidido llamar a la Policía y retenerlo en el lugar hasta la llegada de los agentes. Además, conocíamos por la prensa que había un hombre por la zona que realizaba estos actos», ha declarado este grupo de personas que entrenaba en la zona y que tuvo que paralizar el ejercicio físico de esa tarde para echar una mano a la Policía.

Porque gracias a esas labores de retención, la Policía Municipal ha podido poner nombre y apellidos a un hombre que acumulaba en la última semana varias actuaciones similares a plena luz del día. Se trata de un vecino de Valladolid de 34 años con domicilio en las inmediaciones de la calle Gabilondo.

Asimismo, en el mismo punto en el que se estaba masturbando, los agentes denunciaron administrativamente al exhibicionista a través de la conocida como ley mordaza (Ley de seguridad ciudadana 4/2025), en cuyo artículo 37 se refleja: «Realizar o incitar a la realización de actos de carácter sexual que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal (exhibicionismo penal)». Esta infracción está catalogada como leve y conlleva una sanción administrativa de entre 100 y 600 euros.

El historial del exhibicionista, al que por el momento solo se le puede atribuir su acto obsceno de la tarde del pasado martes, se inició, en principio, hace unos días gracias a la testificales de varios viandantes. Uno de ellos tuvo lugar en la plaza de la Cortes en la tarde del jueves 23, cuando una persona alertó de la presencia de un hombre con los pantalones a la altura de los tobillos. Se encontraba en ese momento junto a los letreros con los nombres de las nueve provincias de la región, si bien a la llegada de la Policía Nacional no encontraron a ningún sospechoso con la descripción descrita.

Alerta vecinal

A ese incidente se sumaron varios, lo que puso en alerta a la Policía Municipal para intentar dar con el paradero de un hombre que siempre actuaba en la misma zona de la ciudad. Se intensificó la presencia de los agentes en la zona para pillarle 'in situ', si bien no ha sido hasta este martes cuando se le ha identificado gracias a la colaboración ciudadana.

En los últimos días también se le ha sorprendido en el mismo punto de su identificación. Fue una mujer la que le recriminó la actitud, además de aportar una pequeña descripción. «Era un hombre de mediana altura, complexión fuerte pero no gordo, parecía mayor de 30 años y con el pelo moreno, liso y descuidado en vestimenta», recordaba esta vecina de Villa de Prado que vio cómo «este señor se estaba masturbando mientras miraba a la puerta del Conservatorio en un momento en el que estaba saliendo gente», narraba la mujer sin ocultar su preocupación ante semejante actitud y su repulsa al hecho de que alguien sea capaz de hacer estas cosas.

Además de la multa a la que tendrá que enfrentarse el sospechoso, solo se le abriría la vía penal si esos actos de índole sexual se hubieran completado delante de menores de edad o de personas con discapacidad. El exhibicionismo está recogido en el artículo 186 del Código Penal, que castiga con penas de seis meses a un año de prisión a los autores.