Camino Caño Morante, junto al Miguel Delibes, donde se ha identificado al exhibicionista. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial

Los testigos sorprendieron al hombre de 34 años con los pantalones bajados junto al Miguel Delibes y se enfrentará a una sanción de hasta 600 euros

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:47

Comenta

«Estábamos entrenando y hemos visto a un hombre con los pantalones bajados». Es el testimonio de un grupo de personas que en la tarde ... del martes se encontraba entrenando en las inmediaciones del Miguel Delibes y que se sorprendieron al ver cómo un hombre se masturbaba en la vía pública. Era, precisamente, el exhibicionista que en las últimas fechas había protagonizado varios incidentes de índole sexual, siempre entre Parquesol y Villa de Prado.

