Grupo Lince asegura haber mostrado «en todo momento una voluntad real de diálogo e interés en llegar a un acuerdo» para un nuevo convenio colectivo, « ... aportando propuestas concretas que mejoran las condiciones laborales de la plantilla». «Un claro ejemplo de ello fue el Acuerdo de Tablas Salariales para los años 2025-2028, firmado por ambas partes el 24 de abril de 2024, antes incluso de la finalización del convenio anterior para que no hubiera retrasos innecesarios en la actualización de salarios, y que incluía mejoras salariales adscritas al convenio anterior a mayores de lo ya pactado». Los sindicatos del Grupo Lince, el mayor centro especial de empleo de Castilla y León, que emplea a 750 trabajadores, más del 94% de ellos con discapacidad física o intelectual, han convocado una huelga indefinida a partir del 10 de noviembre en protesta por la falta de avances en la negociación del convenio.

«Desde el 1 de enero de 2025 se está cumpliendo con lo acordado, y desde el 28 de febrero se han mantenido siete reuniones de negociación, todas ellas desarrolladas en un clima de respeto y buena fe, pero con enfoques muy diferentes por ambas partes: propuesta de mejoras en diferentes puntos del convenio por parte de la empresa y renegociación de tablas salariales por parte de la representación sindical», señalan desde la empresa en un comunicado. Explican que en el último encuentro, en junio de 2025, «la empresa presentó una propuesta de mejoras que no fue aceptada por la representación sindical exigiendo para continuar la negociación la revisión de las tablas salariales aunque estas estuvieran ya pactadas y firmadas por la comisión negociadora hace poco más de un año».

Sostiene la dirección del grupo que las medidas de presión iniciadas por la plantilla «no están justificadas» y califica las manifestaciones y huelgas como «inconcebibles en una entidad social cuyo convenio mejora el sectorial y cuenta con estabilidad económica que garantiza el mantenimiento y creación de empleo inclusivo».

No comparten que en el acto de conciliación y mediación celebrado el jueves en el Serla la representación sindical presentase una nueva plataforma reivindicativa «que modifica de forma sustancial el marco previamente acordado». Tampoco que propusiesen sustituir «el sistema de negociación entre empresa y trabajadores por un mecanismo que vincularía directamente todos los salarios referenciándolos al SMI fijado a nivel estatal».

Añaden que «como no puede ser de otra manera, Grupo Lince respeta profundamente el derecho de manifestación y huelga», pero entienden que «la situación actual no lo justifica de manera alguna, ya que las mejoras reales y duraderas se alcanzan mediante acuerdos y su cumplimiento, no mediante la imposición ni la presión para anular o modificar acuerdos previos legalmente formalizados».

«Cumplimos la ley y tenemos un acuerdo salarial vigente. Hay margen de mejora sobre la mesa y queremos cerrarlo sin presión. Pedimos responsabilidad para negociar con serenidad por el bien de las personas trabajadoras y del proyecto social que representamos», manifiesta Ricardo Cuesta, gerente del Grupo Lince.

Los representantes sindicales, por su parte, lamentan que «una empresa a la que se le llena la boca con que hace una labor social» y contrata con la Junta de Castilla y León «haya cambiado el enfoque social por el beneficio». Además, detallan que hay trabajadores con discapacidad, como los que desempeñan su labor en terceras empresas, que han recurrido a la inspección de trabajo por jornadas de hasta 48 horas o avisos para incorporarse al puesto con menos de 24 horas.