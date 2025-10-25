El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una furgoneta de Grupo Lince, en el patio de un colegio en el que tiene adjudicados trabajos de jardinería. J. S.

Valladolid

Grupo Lince pide a la plantilla «un clima de paz social para avanzar en el convenio»

La empresa afirma «respetar profundamente el derecho de manifestación» y la huelga convocada, pero cree «que la situación actual no lo justifica»

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:05

Grupo Lince asegura haber mostrado «en todo momento una voluntad real de diálogo e interés en llegar a un acuerdo» para un nuevo convenio colectivo, « ... aportando propuestas concretas que mejoran las condiciones laborales de la plantilla». «Un claro ejemplo de ello fue el Acuerdo de Tablas Salariales para los años 2025-2028, firmado por ambas partes el 24 de abril de 2024, antes incluso de la finalización del convenio anterior para que no hubiera retrasos innecesarios en la actualización de salarios, y que incluía mejoras salariales adscritas al convenio anterior a mayores de lo ya pactado». Los sindicatos del Grupo Lince, el mayor centro especial de empleo de Castilla y León, que emplea a 750 trabajadores, más del 94% de ellos con discapacidad física o intelectual, han convocado una huelga indefinida a partir del 10 de noviembre en protesta por la falta de avances en la negociación del convenio.

