Inauguración de la escultura en homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico, este domingo en la plaza de Portugalete de Valladolid. Iván Tomé

Valladolid

Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico

La obra, de la artista catalana Rosa Serra, mide más de dos metros y representa «ese momento de desesperación» a través de dos figuras que se apoyan mutuamente y sostienen un volante

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

La primera vez que le encargaron a la artista catalana Rosa Serra Puigvert (Barcelona, 1944) una escultura para recordar a las víctimas de accidentes de ... tráfico solo podía pensar en su padre. Había sufrido un siniestro vial de extrema gravedad, «muy fuerte». No falleció, pero «quedó muy mal». El vehículo en el que viajaba quedó prácticamente destrozado, reducido a un amasijo de hierros. Tan solo quedó el volante, que aún a día de hoy conserva en su estudio. «Fue la única cosa que quedó y que aún tengo. La he guardado en mi estudio, siempre colgada», admitió.

