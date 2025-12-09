Los grafiteros más veteranos de Valladolid caen a sus 60 años y pagarán 750 euros de multa

El arte urbano, o el vandalismo, según se mire, no conoce de edades. Y así lo demuestran tres veteranos grafiteros, de 59, 60 y 61 ... años, que han sido recientemente sorprendidos en plena 'intervención' y sancionados con multas de 750 euros por los policías municipales.

Los tres sexagenarios no son precisamente unos novatos en la materia y suman décadas en activo estampando sus enormes rúbricas, 'Firme' y 'Trey', sobre todo, en infinidad de edificios de la capital vallisoletana. Son, probablemente, «los grafiteros que más años llevan en activo de la ciudad», reconoce fuentes policiales.

Sus obras, en su inmensa mayoría simples rúbricas con sus iniciales a tamaños más que considerables, decoran desde hace lustros cientos de muros. La mayoría, eso sí, presentan un tono descolorido por el inexorable paso de los años desde que fueron dibujadas. Es el caso de algunas de sus rúbricas que lucen los viejos muros del lecho ferroviario, a la altura de la calle Vía, del lado de los raíles, donde destaca en primer lugar la firma de 'Trey' a continuación de una de reciente factura de los hiperactivos, y con la mitad de edad en sus DNI, integrantes del colectivo 'UPRS'. Y llama la atención porque esta última ha sido dibujada este mismo año en los renovados, y blancos, muros sobre el paso peatonal de Padre Claret; mientras que la otra es la primera que luce el inicio de la vieja tapia de ladrillo y cemento y denota a las claras su antigüedad.

Pero los eternos grafiteros no han parado. Y así lo demuestra el hecho de que los tres, a sus sesenta años, han sido sancionados en este mismo 2025 después de ser sorprendidos por policías locales cuando dibujaban sus obras sobre los muros de antiguas naves en el camino de Juana Jugan, en los terrenos de La Florida, al sur de Delicias.

En su caso fueron sancionados con la multa mínima que recoge la ordenanza de protección urbano, que recoge multas de entre 750 y 1.500 euros para los autores de los grafitis por una infracción grave; que puede pasar a ser muy grave (la horquilla económica pasa de los 1.501 a los 3.000 euros) si la pintada en cuestión se realiza sobre bienes públicos catalogados o pueden suponer un riesgo para la ciudadanía.