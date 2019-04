'Too Good To Go' o cómo evitar el desperdicio de alimentos Llega a Valladolid la aplicación móvil gratuita que favorece la venta de excendentes al final del día a un precio reducido EL NORTE Valladolid Martes, 9 abril 2019, 13:42

La aplicación 'Too Good To Go' llega a la provincia de Valladolid para favorecer que restaurantes, supermercados y otros establecimientos puedan vender su excedente diario de comida a un precio reducido y así evitar su desperdicio y el daño medioambiental. Según un informe elaborado por expertos de la Universidad de Valladolid (UVA) con el apoyo del Ayuntamiento vallisoletano, solo en la ciudad se tiran a la basura alrededor de 15 millones de alimentos en buen estado al año, lo que supone unos 40.000 kilos diarios.

Esta aplicación móvil de carácter gratuito permite a restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, pescaderías, entre otros establecimientos, vender su excedente de comida diario, y los usuarios podrán comprar paquetes sorpresa con esa comida de calidad a un precio reducido. «De esta manera damos una segunda oportunidad a toda esa comida que sobra al final del día en los establecimientos y logramos que ningún alimento que esté en buen estado se vaya a la basura, cuidando así el planeta», explicó el director de la plataforma en España, Oriol Reull.

Valladolid es la segunda provincia de Castilla y León en sumarse a esta iniciativa que ya está operando en Salamanca desde hace un par de meses y otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras muchas donde la acogida ha sido muy positiva. De hecho, desde su lanzamiento en septiembre del año pasado, ya cuenta con una comunidad de más de 200.000 usuarios y 700 establecimientos.

La provincia de Valladolid se ha estrenado en la plataforma con varios establecimientos en los que ya se puede salvar comida como Cárnicas Poniente, Confitería Vitín, Sushicatessen, Le Bistró y panadería San Francisco, entre otros. «Pronto se añadirán más comercios y negocios a la app tanto en la capital como en otras localidades de la provincia, porque el objetivo es llegar a todos los rincones para ayudar a que la comida no se tire», comentó.

Cuando el usuario abre la aplicación móvil, tiene la posibilidad de ver los establecimientos que tiene a su alrededor para salvar sus paquetes sorpresa de comida preferidos a precio reducido que oscilan entre los dos y cinco euros. El contenido de estos paquetes siempre es sorpresa ya que depende del excedente que cada día tienen los establecimientos, aunque Reull advierte de que «siempre serán productos de calidad, frescos y en su mayoría elaborados en el mismo día», en los que la única pega será «que no han sido vendidos al final de la jornada», aclaró.

La idea surgió en Dinamarca en 2016 cuando un grupo de amigos que estaban disfrutan de un buffet en un restaurante vieron cómo al final toda la comida que había sobrado se tiraba a la basura, y decidieron que había que poner solución a ese problema y crearon 'Too Good To Go', que a día de hoy está presente en diez países europeos, cuenta con más de ocho millones de usuarios y más de 17.000 establecimientos asociados plantando cara al desperdicio alimentario en los que ya se han salvado más de 12 millones de paquetes.