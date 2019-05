«El gestor administrativo optimiza cada Declaración de la Renta»

Enrique Martínez Llanos. Enrique Martínez Llanos, delegado en Valladolid del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, explica cómo estos profesionales «estudian a fondo todas las deducciones y bonificaciones que pueda beneficiar al ciudadano» EL NORTE Viernes, 31 mayo 2019, 08:07

A diferencia de las Declaraciones de la Renta que realiza la Agencia Tributaria con los datos que aporta cada contribuyente, el gestor administrativo (GA) «es el profesional que se encargará de analizar a fondo toda la casuística fiscal del cliente. El trabajo de detección que hace un gestor administrativo no lo llevan a cabo en la Agencia Tributaria», asegura Enrique Martínez Llanos, delegado en Valladolid del Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León, con sede en Plaza España 13, «en la que celebramos reuniones periódicas para velar por una formación continua de los colegiados e intentamos aumentar el portfolio de todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes».

-¿Presenta muchas novedades la Declaración de la Renta del ejercicio 2018?

-Realmente, ha habido pocos cambios. La principal novedad en esta Declaración de la Renta, cuyo plazo termina el 1 de julio, así como las deducciones por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y familia numerosa, es la deducción por guardería. En este ejercicio contamos con un nuevo modelo fiscal que permite al contribuyente deducir ciertas cantidades por guardería. En cuanto a lo demás, el esquema es muy similar al de otros años. Pero aconsejo que siempre que haya que declarar ganancias patrimoniales, existan temas de compra-venta de acciones, de separaciones matrimoniales, de guarderías, etc..., son aspectos delicados que necesitan ser analizados por un profesional. Nuestro objetivo es optimizar la Declaración de la Renta de nuestros clientes, de tal forma que estudiamos a fondo todas las deducciones y bonificaciones que puedan beneficiar al ciudadano.

-Por ello es importante saber si en el despacho donde haremos la Declaración de la Renta hay un GA...

-Sí, la Declaración de la Renta o cualquier otro papeleo para abonar cualquier impuesto. La presencia de un gestor administrativo es garantía de profesionalidad y conocimiento. En el ámbito de la asesoría hay ciertas personas que no tienen una preparación adecuada y los clientes deben saber que un gestor administrativo ha estudiado una carrera, ha hecho un examen y se le han valorado unos conocimientos para poder acceder a esta profesión, siempre busque la GA cuando requiera asesoramiento.

-De ahí la importancia de pertenecer al Colegio de Gestores Administrativos...

-Sí, porque estamos dentro de una disciplina colegial que vela por la calidad de los servicios que ofrecemos. Nuestro Colegio da una garantía de que el profesional que va a realizar la Declaración de la Renta a un cliente está preparado, examinado y formado constantemente. Además, todos los colegiados tenemos un seguro de responsabilidad civil para cualquier casuística que se pueda encontrar el cliente -por suerte, apenas se utiliza, pero es una tranquilidad para el ciudadano-.

-¿Ustedes insisten en que lo más importante es la planificación de la Declaración de la Renta?

-Efectivamente. Los ciudadanos deben saber que desde octubre podemos hacer lo que denominamos la 'prerrenta'. Contamos con información suficiente para poder planificar, y antes de que acabe el año tenemos la posibilidad de prepararnos para un desembolso en el caso de que al cliente le pueda quedar a pagar. La planificación es muy importante para evitar sustos.

-Hay ciudadanos que piensan que tributan más cuando su Declaración les sale a pagar, ¿es cierto?

-No. Que tengamos que pagar o que nos devuelvan dinero no quiere decir que estemos tributando más o menos porque lo importante es la cuota que queda de tributación. En esa línea, muchas personas piensan que si la Declaración de la Renta sale a devolver es algo positivo, pero hay que pensar que ese dinero que luego nos devuelven es una cantidad que nosotros hemos anticipado a la Agencia Tributaria y que en su día no pudimos disponer de él para afrontar cualquier otro gasto. Sin embargo, si nos toca pagar, significa que la Agencia Tributaria nos anticipó un dinero del que hemos podido hacer uso hasta el 1 de julio del ejercicio siguiente.

-Además de la Declaración de la Renta, los gestores administrativos están especializados en otros asuntos.

-Sí, a nivel empresarial y particular abordamos todo lo relacionado con impuestos, y en la actualidad podemos ayudar a los ciudadanos con la adquisición de la etiqueta medioambiental, que ciudades como Madrid y Barcelona ya están exigiendo y que, poco a poco, la obligación de tenerla se extenderá por toda España. El Colegio de Gestores Administrativos presta ese servicio.

Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León

Dirección: Plaza de España, 13, 47001 Valladolid

Teléfono: 983 30 43 52

Web: gestorescastillayleon.org