«Hay gente brillantísima que no puede investigar el cáncer porque no llegan fondos» Participantes en la pasada edición de la marcha contra el cáncer. / RAMÓN GÓMEZ La marcha contra el cáncer de este domingo en Valladolid recaudará fondos para el proyecto liderado por el biólogo Pedro Vizán VÍCTOR VELA VALLADOLID Martes, 23 octubre 2018, 09:39

El laboratorio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona en el que trabaja Pedro Vizán (1978) es uno de esos lugares en los que se construye la esperanza de un mundo sin cáncer. Con todas las cautelas. Con todas las dificultades. Con la conciencia de que «es difícil encontrar una cura», pero también con la seguridad de que cada paso cuenta. Los vallisoletanos que este domingo caminen contra el cáncer (ya hay 41.000 personas con dorsal) colaborarán con su inscripción a prolongar la investigación del doctor Pedro Vizán, un proyecto que ya recibió en 2014, en su primera fase, el apoyo de la Asociación Contra el Cáncer de Valladolid (AECC) y que ahora obtendrá más fondos para continuar con el estudio durante, al menos, dos años más.

–¿Para qué servirá ese dinero obtenido con la marcha contra el cáncer de este fin de semana en Valladolid?

–Se trata de la extensión de una ayuda a la investigación en oncología, en este caso, para financiar el 50% del salario del investigador. Estamos trabajando en una investigación sobre epigenética del cáncer, sobre un factor epigenético.

–¿Eso qué es?

–De forma esquemática, nos dimos cuenta de que según el tipo de cáncer, actuar sobre un determinado factor (que condiciona el desarrollo de las células) puede ser beneficioso o no. En 2014, comenzamos a estudiar ese factor (phf19) sobre el cáncer de piel. Ahora queremos extender ese estudio a la leucemia. Parecer ser que este factor será una buena diana, incluso mejor en leucemia que en el cáncer de piel. La idea es comprobar si al inhibir ese factor, se puede parar la progresión tumoral.

«El problema es la poca importancia que las administraciones otorgan a la investigación» PEDRO VIZÁN

–La epigenética es...

–Todas las células del cuerpo tienen la misma información genética, la misma. Es como si todas tuvieran el mismo libro. Lo que ocurre es que las células están especializadas (en la piel, la sangre, el ojo, el hígado, los músculos). La epigenética supone determinar qué páginas de ese libro común lee cada una de las células. Esto es importante porque el cáncer en realidad no es una enfermedad, el cáncer son muchas enfermedades diferentes, cada órgano desarrolla un tipo de cáncer determinado por sus características.

–¿Por qué se produce?

–Esto ocurre cuando el tejido o el órgano se desregula. Las células se vuelven locas y, por defecto, se dividen, proliferan, dejan de hacer lo que tienen que hacer y se forma un tumor. La oncología ha estudiado muchos las mutaciones genéticas que causan esta desregulación. Una mutación sería cuando se arranca una página de ese libro o cuando se cambia de orden. La epigenética sería el estudio de esos cambios, pero sin alterar el texto, sin que se rompa el libro. En el caso que estudiamos, puede ser porque uno de estos factores epigenéticos esté muy elevado en ciertos tumores. Así es en el caso de la leucemia. Ese factor no ha producido mutaciones, pero sí que ha hecho que se desregule el comportamiento de las células. Pero un cáncer no se produce solo por un error. Normalmente tiene lugar una o más mutaciones a la vez que varias desregulaciones epigenéticas. Son varias cosas.

–¿Tiene el cáncer cura?

–Como estudiosos del cáncer, hay que decirlo de forma clara, aunque dura: es difícil encontrar una cura única y universal para el cáncer. Pero se dan pasos muy importantes. Yo soy biólogo. Empecé con el estudio del cáncer hace 14 años. Durante este tiempo se ha avanzado muchísimo. En investigación, en acompañamiento, en prevención.

–Se ha avanzado.

–Paso a paso. El momento eureka es complicado de alcanzar. Nuestra investigación es de pequeños pasos. Pero cada uno de los que damos es muy importante. Trabajamos con células en cultivo y también con modelos de ratón, que ya es un organismo. Y si ves que tu trabajo tiene incidencia en ese organismo, entonces es seguro que vas bien.

–Trabajan en laboratorio.

–Sí, somos lo que se conoce como investigación básica. No es investigación con pacientes, sino con células en un laboratorio. Puede parecer menos atractivo, no tan cercano a la persona que tiene cáncer, pero la investigación básica es importante. Los resultados se lograrán en un plazo mucho más largo, pero sentamos la base para la investigación y las aplicaciones que puedan llegar después.

–¿Falta inversión para investigar contra el cáncer?

–Se puede poner todo lo dramático que se quiera porque la situación siempre es peor de lo que parece. Hay gente brillantísima que no puede seguir adelante con una investigación porque no tiene fondos para llevarla a cabo. Es muy complicado encontrar financiación. Y aquí no habría que mirar a la AECC, que dispone de un programa de becas. El problema es la poca importancia que las administraciones otorgan a la investigación. No invierten dinero para garantizar la estabilidad de quienes la llevan a cabo. En mi caso, la AECC financió durante tres años el proyecto y ahora ha otorgado una beca por dos años más. En investigación, lograr dos años de estabilidad es un éxito. Solo dos años. Cuando el objetivo sería alcanzar el tiempo suficiente para acabar el trabajo.