La gastronomía inclusiva llega a Valladolid con el 'I Salón de la Tapa sin Gluten'

«Queremos ser referente y que Valladolid se convierta en la capital gastronómica sin gluten», aseguraba este lunes el gerente de la Asociación Celíaca de ... Castilla y León, (ACECALE), César García, durante la presentación de la primera edición del 'I Salón de la Tapa sin Gluten'. Una propuesta que nace con el éxito ya asegurado, y que en apenas 24 horas ha colgado el 'no hay entradas' al vender las 250 entradas que completan el aforo de la Cúpula del Milenio. Allí, tendrá lugar este sábado, 8 de noviembre, la novedosa cita de la gastronomía inclusiva en minuatura.

«El objetivo es que las tapas que hacen desde los barrios se conviertan en referencia en este nuevo evento gastronómico donde la creatividad y la innovación se unen para demostrar que la cocina sin gluten puede ser deliciosa, variada y sorprendente», explicaba durante la presentación de la jornada culinaria Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. Una apuesta especialmente pensada para que el colectivo celíaco pueda disfrutar sin preocupaciones dando gusto a su paladar durante una mañana en la que sea partícipe de actividades como un 'showcooking', charlas sobre técnicas de cocina, recetas y productos que se pueden emplear en una cocina en la que se tiene muy en cuenta salud y gastronomía.

«Cuando te diagnostican la enfermedad de celiaquía la única medicación es seguir un dieta sin gluten de por vida y esto genera problemas a quienes lo padecen a la hora de salir y comer fuera de casa. Calculamos que en Valladolid unas 6000 personas padecen celiaquía, alergia a los cereales o la sensibilidad al gluten no celíaca y para ellos eventos como los que hemos organizado son una oportunidad», reflexionaba además la responsable del proyecto de restauración sin gluten de ACECALE, Noelia Rodríguez.

Este primer Salón de la Tapa sin Gluten pretende sensibilizar sobre la celiaquía, visibilizar la hostelería sin gluten y consolidar un escaparate de chefs y productos que permitan enriquecer la experiencia gastronómica. «Son más de un centenar bares, restaurantes u obradores que se han sumado a trabajar con alimentos sin gluten y que han daptado sus protocolos desde hace dos años en favor de este colectivo», finalizan desde ACECALE.