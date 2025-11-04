El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La concejala, Blanca Jiménez, junto a los miembros de la Asociación Celíaca de Castilla y León. El Norte
Valladolid

La gastronomía inclusiva llega a Valladolid con el 'I Salón de la Tapa sin Gluten'

En apenas 24 horas se han agotado las 250 entradas disponibles para la cita culinaria que se celebrará en la Cúpula del Milenio

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

«Queremos ser referente y que Valladolid se convierta en la capital gastronómica sin gluten», aseguraba este lunes el gerente de la Asociación Celíaca de ... Castilla y León, (ACECALE), César García, durante la presentación de la primera edición del 'I Salón de la Tapa sin Gluten'. Una propuesta que nace con el éxito ya asegurado, y que en apenas 24 horas ha colgado el 'no hay entradas' al vender las 250 entradas que completan el aforo de la Cúpula del Milenio. Allí, tendrá lugar este sábado, 8 de noviembre, la novedosa cita de la gastronomía inclusiva en minuatura.

