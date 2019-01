La galga vallisoletana Pelaya de Safesa, directa a la final nacional

Su salida explosiva, su codicia y su aguante con pases y cinteos que superaron el minuto y 45 segundos hicieron que la galga vallisoletana Pelaya de Safesa, de la Sociedad Galguera Medinense, consiguiera la primera plaza para la gran final del Campeonato Nacional de Galgos en Campo que se celebrará el próximo sábado en el corredero navarrés de La Cuesta de los Picos.

La clasificación hizo vibrar a los más de 20.000 asistentes que se dieron cita este sábado en la semifinal y dejó muy buen sabor de boca en el club al que pertenece, ya que desde hacía 31 años no tenían a un representante en la gran final de esta prueba reina. «Estamos como en una nube, muy emocionados y muy contentos. No nos podemos creer que Pelaya esté en la gran final», aseguró el propietario de la lebrel, Felipe Sánchez, quien por fin ayer vio cumplido el sueño de todo galguero. «Cuando tienes un galgo y lo crías desde pequeño con todo el mimo del mundo, siempre sueñas con llegar a un Nacional. Y si encima ves que el animal lo da todo y que con esfuerzo va mostrando su calidad y pasando las fases es la mejor de las recompensas», indicó Sánchez, quien jamás dudó de la calidad de esta galga barcina nacida el 2 de julio de 2016. Durante la pasada temporada, ya dio muestra de su raza, pero no ha sido hasta este año cuando «ha explotado todo su potencial».

Hija de Única de Safesa y de Sueco de la Puebla de la Sueca, Pelaya se impuso en dos apasionantes carreras en las que mostró toda su calidad al imponerse a una de las favoritas de este campeonato, Ada de Cantimpalos, perteneciente al Club Galguero El Tanganillo. La primera de las carreras tuvo una duración de un minuto y 36 segundos. La salida fue territorio de Pelaya y durante el 'sprint' hubo algunos pases muy igualados. A pesar de que los jueces decidieron dar un pañuelo a la galga del Tanganillo, el punto recayó en Pelaya. La segunda toma de contacto con las liebres fue «alucinante, ya que mostró todo lo que vale. Y vale mucho».

Además de Pelaya, la segunda clasificada de la jornada fue Chaparra de Triki, del Club Tricol. Esta galga barcina, nacida el 26 de junio de 2017, consiguió su plaza tras imponerse en una carrera de vértigo de un minuto y 58 segundos. Esta perra, que tiene como gran habilidad que jamás pierde de vista a la liebre, se presenta como una de las grandes finalistas, después de vencer a la extremeña Mágica del Rocío. Al igual que los vallisoletanos, los representantes de Chaparra sufrieron durante toda la fase, ya que dos carreras fueron nulas al no llegar al tiempo reglamentario. Chaparra, que tiene unas grandes cualidades, será la rival de Pelaya en una final protagonizada por los galgos castellanos y leoneses, por lo que por segundo año consecutivo la copa quedará en la comunidad. El pasado campeonato finalizó con la victoria de la galga palentina Malú y este año el corbatín y la manteleta volverán a quedarse en casa, como síntoma de la buena salud que goza esta disciplina deportiva en la región.

Al igual que ocurriera en los octavos de final, la jornada galguera arrancó con unas elevadas temperaturas que facilitaron que el mirador de la Cuesta de los Picos colgará el cartel de completo. Más de 1.800 vehículos abarrotaron la zona de aparcamiento desde primera hora de la mañana y permanecieron en el corredero hasta bien entrada la tarde. «Estamos muy satisfechos con el desarrollo del Nacional», aseguró el alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez Alonso, quien celebró la victoria de Pelaya. Como explicaron desde la Federación Española de Galgos (FEG), el campeonato es uno de los que mayor expectación ha despertado entre los aficionados, ya que la pésima temperada galguera debido al brote de la mixomatosis ha imposibilitado que en muchas comunidades autónomas, en especial en Andalucía, se pudieran desarrollar las fases previas. Durante todo el torneo, alrededor de 60.000 personas habrán pasado por el municipio, como señaló durante la jornada de ayer el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien junto al presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, acudieron a la semifinal para apoyar «las tradiciones del medio rural».