El futuro del 'central park' de Valladolid vuelve a la casilla de salida 18 años después

El reguero de concejales que han asumido en los últimos lustros la titularidad de Urbanismo han barajado distintos proyectos para recuperar la enorme mole de ... ladrillo de 8.200 metros cuadrados que ocupa el cuerpo principal de la histórica azucarera Santa Victoria, cuyos restos, por fortuna, aún en pie, presiden el bautizado como 'central park' del sur de la capital, como lo definió el titular en 2005 del área, José Antonio García de Coca (PP), cuando presentó el proyecto del parque de Las Norias que inauguraría dos años después el alcalde Francisco Javier León de la Riva. Y todo ello sin que ninguno de ellos llegara a ver la luz.

Pues bien, el uso cultural para el complejo fabril que se anunció en un primer momento para devolver a la vida el catalogado inmueble, construido a finales del siglo XIX, ha sido ahora recuperado como propuesta por la actual Corporación municipal, que vuelve así a la casilla de salida después de que se barajara su reconversión en un centro comercial; la construcción de un complejo de oficinas con viviendas, centro de mayores y guardería con un flamante «jardín botánico al estilo de la estación de Atocha -así se anunció-; y su transformación en un bloque de 36 viviendas protegidas para jóvenes.

Ampliar Infografía del proyecto, presentado en 2023 y rechazado un año después, para convertir la azucarera en viviendas protegidas. El Norte

Este último proyecto, el único que llegó a ser aprobado en 2023 -con Óscar Puente (PSOE) en la Alcaldía- y que estuvo presupuestado en 6,4 millones de euros, fue descartado finalmente en 2024 por «su elevado coste» con Jesús Julio Carnero (PP) como regidor. Así lo confirmó hace unas semanas el actual concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, quien explicó que había mantenido ya reuniones con «posibles inversores» para convertir la vieja azucarera en un «gran complejo cultural» abierto al parque y en el que se aprovecharían sus diferentes niveles interiores para actividades vinculadas con la música y el cine y para acoger, incluso, conciertos.

Y el bar incendiado busca hostelero

De manera que el Ayuntamiento retoma así su proposición inicial, eso sí, aún como una mera declaración de intenciones. Su idea es buscar una combinación de financiación «pública y privada» para afrontar el, con toda probabilidad, elevado coste de rehabilitar un edificio levantado entre 1898 y 1899 (cuando abrió sus puertas la azucarera) y que suma lustros de abandono, saqueo y vandalismo desde que cerró sus puertas en 1997.

Diez años después de su clausura, la fábrica se incorporaría como elemento principal del flamante 'central park', pero sin más intervención que un saneamiento de sus veteranos muros y la colocación de enormes trampantojos decorativos de los que hoy tan solo quedan algunos jirones. Desde entonces, desde el mismo día en el que se inauguró el parque de Las Norias (el 31 de marzo de 2007), continúa languideciendo a la espera de unos inquilinos que no llegan.

El Consistorio, en paralelo, ha decidido mantener la estructura del quiosco acristalado del parque, que se construyó en 2007 y que se quemó el 5 de marzo de 2024 sin que encontrara más uso que el de servir de cobijo a indigentes, con el fin de sacar su cesión para un uso hostelero.