El frontón en la calle Expósitos en la década de los 50.

El frontón en la calle Expósitos en la década de los 50. Ángel Velasco

Curioseando

El frontón abandonado que se esconde tras una puerta candada de Valladolid

El histórico recinto deportivo, ubicado en el número 1 de la calle Expósitos, permanece inaccesible entre patios interiores desde su cierre en 1994

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:36

Cuesta creerlo, pero en Valladolid aún existen rincones que son capaces de transportarnos a otras épocas. Y es que, todas las urbes progresan con el ... paso de los años, y con ellos, los nuevos edificios abanderan las calles. Aunque hay zonas más antiguas dentro de la capital que todavía conservan lugares de antaño que son considerados por muchos vallisoletanos auténticas joyas. Entre las plazas monumentales como la Mayor o el Coso, o espacios verdes como el Campo Grande, la ciudad del Pisuerga alberga pequeños tesoros ocultos que apenas recuerdan algunas generaciones. Una de ellas, se esconde tras una vieja puerta candada en el barrio de San Nicolás, concretamente en el número 1 de la calle Expósitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

