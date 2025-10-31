Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid

Lloverá, eso es seguro, y lo hará de manera persistente con momentos puntuales de aguaceros de mayor intensidad tanto este viernes como el sábado. Así ... lo prevé, y con certeza, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que vaticina que las celebraciones de Halloween, primero, y del día de Todos los Santos, después, estarán pasadas por agua en Valladolid.

El responsable de la llegada de las precipitaciones más significativas del presente otoño, en las que se auguran acumulaciones considerables durante esas 48 horas, es un «frente frío de carácter estacionario asociado a una profunda borrasca centrada al noroeste de las Islas Británicas» y que traerá «lluvias persistentes» hoy y mañana a todo el noroeste de la península, según explica el delegado territorial de la Aemet, Manuel Mora.

En el caso de Valladolid se espera que puedan recogerse más de treinta litros por metro cuadrado en estos dos días, eso sí, con precipitaciones «débiles a moderadas» continuadas a lo largo de un episodio en el que, si se cumplen los pronósticos, podrían registrarse en 48 horas cantidades similares a las acumuladas en los últimos cuatro meses (desde julio hasta la fecha tan solo se han recogido 43 litros por metro cuadrado en la capital, el 63% menos de lo habitual).

Aquí, en cualquier caso, no es esperan grandes acumulaciones en poco tiempo; algo que sí podría ocurrir al sur de la comunidad (Ávila y Salamanca) y al noroeste (Zamora), donde está activado por la Aemet el aviso amarillo este viernes ante la posibilidad de que se registren entre 40 y 60 litros en doce horas. Dicho aviso, en el caso de Ávila y Salamanca se extiende hasta el sábado.

En cuanto a la previsión en Valladolid, el citado frente frío cubrirá los cielos este viernes, jornada de descanso escolar (por el día del docente) y de la celebración de la noche de Halloween, para dejar las primeras precipitaciones a partir del mediodía. Y después se prevé que las precipitaciones continúen sin tregua prácticamente hasta la medianoche del sábado al domingo, cuando se prevé la finalización de este episodio húmedo que vendrá acompañado de vientos moderados del sur y del suroeste y temperaturas suaves (las habituales para la época).

La predicción día a día

Este viernes (31 de octubre) se esperan las mayores acumulaciones de lluvia entre la última hora de la tarde y primera de la noche. El mercurio, en paralelo, rondará los veinte grados, con una mínima de ocho y rachas de viento sostenidas entre los diez y los quince kilómetros por hora.

Y para el sábado (1 de noviembre), jornada festiva por la celebración de Todos los Santos, las «precipitaciones moderadas» protagonizarán tanto la madrugada como la parte central del día. Será a partir del anochecer cuando comience a cerrarse el grifo y a mejorar la situación meteorológica. Las máximas descenderán para superar ligeramente los quince grados y las mínimas subirán hasta rondar los doce. Las rachas de viento volverán a ser moderadas.

El domingo (2 de noviembre) se prevé que el frente frío abandone la comunidad y se imponga de nuevo la estabilidad, eso sí, aún con rachas moderadas de viento del noroeste, pero sin precipitaciones y con nubes y claros que volverán a dejar salir el sol. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los cinco grados y las máximas se quedarán en quince.

En cuanto a la semana que viene se espera la alternancia de días nubosos, con algunas precipitaciones, en principio, débiles, con otros de cielos más depejados y temperaturas propias de la época, con mínimas bajas al inicio (tres o cuatro grados) que subirán a partir del miércoles. Las máximas, en paralelo, rondarán los quince grados.