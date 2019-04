Franz Ferdinand, otro gran plato fuerte musical para las Ferias de Valladolid La banda escocesa actuará el sábado 7 de septiembre en la Plaza Mayor, un día antes que la diva estadounidense Gloria Gaynor EL NORTE Valladolid Viernes, 5 abril 2019, 13:01

La banda escocesa Frank Ferdinand se une al cartel musical de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. La formación indie actuará en la Plaza Mayor el sábado 7 de septiembre, un día antes que la diva estadounidense Gloria Gaynor, el otro nombre internacional de los conciertos de septiembre.

'Do you want to' y 'Michael', 'Illumination' y 'Ulysses' 0 'Take me out', la canción que los lanzó a la fama allá por 2004, formarán parte del espectáculo de los escoceses, que aterrizarán en Valladolid, dentro de su gira mundial presentando su nuevo trabajo, 'Always Ascending', que se lanzó el 9 de febrero de 2018.

Con Frank Ferdinand (7 de septiembre) son ya cuatro los conciertos de las Ferias en la Plaza Mayor que ya tienen cerrados a sus protagonistas. Gloria Gaynor (8 de septiembre), Erik Urano y de Bad Gyal (10 de septiembre) y Dorian, Siloé y Corizonas (11 de septiembre).