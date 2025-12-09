El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias franquicias situadas en la Plaza Mayor de Valladolid. La última, Miniso, el pasado viernes. R. Jiménez

Valladolid

Las franquicias toman la Plaza Mayor, con más de la mitad de sus 42 locales destinados a hostelería

La llegada de Zara Home en el año 2010 supuso un revulsivo en la implantación de marcas en el epicentro de Valladolid, que solo tiene un espacio cerrado pendiente de nuevo inquilino

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:43

Comenta

Kilómetro cero turístico y comercial. Los vallisoletanos son tan de la ciudad como su Plaza Mayor. Razón más que solvente y acreditada que este epicentro ... urbano también suscita la atención de marcas nacionales, internacionales y locales siendo los bares y restaurantes los principales inquilinos en la mitad del total de los locales a los que habría que sumar otros varios también dedicados al sector de la gastronomía. Pero también de múltiples productos destacando estos días la implantación de una reconocida marca china, contigua al Teatro Zorrilla y el Café del Norte, cuya llegada ha sorprendido por su origen y su concepto de venta con artículos de regalo, papelería, cosméticos, decoración, juguetes... Se da la circunstancia de que su apertura coincide con que, tres lustros después de la llegada de Zara Home a la Plaza Mayor, las grandes firmas continúan buscando abrirse hueco desde este emplazamiento y sus calles aledañas convirtiéndose, por otro lado, en copia de numerosas ciudades donde las mismas marcas buscan estar en el corazón de las ciudades.

