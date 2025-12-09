Las franquicias toman la Plaza Mayor, con más de la mitad de sus 42 locales destinados a hostelería

Kilómetro cero turístico y comercial. Los vallisoletanos son tan de la ciudad como su Plaza Mayor. Razón más que solvente y acreditada que este epicentro ... urbano también suscita la atención de marcas nacionales, internacionales y locales siendo los bares y restaurantes los principales inquilinos en la mitad del total de los locales a los que habría que sumar otros varios también dedicados al sector de la gastronomía. Pero también de múltiples productos destacando estos días la implantación de una reconocida marca china, contigua al Teatro Zorrilla y el Café del Norte, cuya llegada ha sorprendido por su origen y su concepto de venta con artículos de regalo, papelería, cosméticos, decoración, juguetes... Se da la circunstancia de que su apertura coincide con que, tres lustros después de la llegada de Zara Home a la Plaza Mayor, las grandes firmas continúan buscando abrirse hueco desde este emplazamiento y sus calles aledañas convirtiéndose, por otro lado, en copia de numerosas ciudades donde las mismas marcas buscan estar en el corazón de las ciudades.

Plaza Mayor, Santiago, Constitución o María de Molina continúan siendo un imán para la implantación de las grandes marcas en la capital vallisoletana en unos tiempos complicados para llegar, en la mayoría de los casos, por el crecimiento del comercio por internet y el alto precio de los alquileres de los locales. Dos circunstancias como en los últimos meses ya atestiguan desde varias agencias de servicios inmobiliarios que están dejando entrever situaciones insólitas como la existencia de algún local vacío en la calle Santiago, varios en la calle Pasión e incluso otro en la Plaza Mayor. Y, precisamente, aquí las franquicias de hostelería, bares o cafeterías con atractivos reclamos frente a conceptos más tradicionales en la ciudad como son el Café Ideal Nacional, Lion D'Or, La Banqué, El Norte, Olibher o Continental.

Unos clásicos locales donde gusta tomarse un café rápido en barra, una consumición de conversación más sosegada en mesa o en terraza. Pero atendidos por camareros de los de toda la vida con los que incluso el cliente tiene cierta familiaridad. Una confianza que no existe como tal en otros espacios como Manolo Blakes o Starbukcs, marcas que bien es cierto son recién llegadas a la ciudad ofreciendo otro aire a un cliente más juvenil. Son franquiciados que se han abierto hueco en pocos meses, que su implantación significó un revulsivo para que cierto público viera la Plaza Mayor como un emplazamiento único para disfrutar del ocio y que comparten espacio con otro concepto de restaurantes como hamburgueserías o comida internacional que abarca desde la cadena Berty hasta Burguer King pasando por Taco Bell -comida mexicana- o Buga Ramen -comida japonesa-. Los distintos tampoco faltan como puedan ser el caso de la vermutería Calixto o para picoteo y comida tradicional en El Majao de Sebi.

Entre parada y parada… El mundo de las franquicias también mantiene locales dedicados a heladerías, que conviven con la histórica de Iborra, panaderías y pastelerías, encurtidos o embutidos. La Plaza Mayor, y nunca mejor dicho, es un histórico lugar de naturales y forasteros presidido por la Casa Consistorial y sus modélicas fachadas color almagre, que adquiere incluso mucha más vida durante festividades tan emblemáticas como la Semana Santa o la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo además del Valladolid Premier Padel, el Teatro de Calle, la Feria del Libro o las inminentes navidades con un epicentro que verdaderamente es el pulso de la capital.

Convivencia del comercio de ayer y de hoy

Un total de 42 locales, en definitiva, que mantienen vivo este céntrico espacio, cruce de caminos de todos los barrios, donde con puro instinto de supervivencia permanece Mentaberry. La clásica juguetería reconvertida a los tiempos pero con el mismo espíritu de siempre: un bazar con orígenes en muñecas de cartón y caballitos desde finales de los años 30 del siglo XX que ahora está especializado en juguete clásico, de madera y juegos de mesa. Junto a este local contiguo a Ferrari donde también suben la persiana todos los días ópticas, un salón de juegos, la mítica Joyería Tremiño o el Teatro Zorrilla, en la popular Acera de San Francisco.

Un tramo entre Ferrari y Santiago donde ahora se estrena Miniso, un conocido por muchos como chino de calidad, que ofrece productos de lifestyle de alta calidad y buen precio según indican desde esta compañía a precios bajos y con amplia renovación de referencias. Se trata de un modelo similar a Tiger, Pepco y Tedi que en este caso cuenta con más de 5.000 tiendas en más de 80 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, España, Australia, EAU, India o México, desde hace poco más de una década -2013-. Una nueva marca que llega en plena campaña de ventas navideñas que, en este periodo del año, además, compartirá reclamos con las decenas de casetas del mercadillo navideño que abrirá desde esta semana.

No obstante, tanto atractivo comercial cuenta con un pero: el local aún cerrado de la antigua Ferretería Villanueva. Localizado en el tramo de la Plaza Mayor entre las calles de la Pasión y Calixto Fernández de la Torre este emplazamiento no termina de convencer dado que lleva algo más de un año cerrado a cal y canto. De manera sorpresiva cerró un comercio que comenzó su andadura a finales del siglo XIX con la Casa de Morán. Ahora espera un nuevo morador que requiera mucha fachada pero con pocos metros de superficie.