A la izquierda, Pedro Hernández Andueza. En grande, una de sus fotografías, tomada en la Plaza Mayor de Valladolid. Foto de Pedro Hernández Andueza

Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid

El centro cívico Zona Sur acoge una exposición con estampas de la ciudad y su provincia, como un limpiabotas en la Plaza Mayor o varios niños jugando en la plaza del Coso

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:47

Comenta

Mayo de 1965. Pedro Hernández Andueza, médico y aficionado a la fotografía, pasea por la Plaza Mayor cuando una inesperada escena interrumpe su caminata. El ... veterano limpiabotas que a diario ofrece paño y betún en los soportales, frente al escaparate de Deportes Moral, ha caído derrotado por el sueño y echa una cabezadita mientras la ciudad continúa con su rutina alrededor. La pierna cruzada, la mano en el regazo, la cabeza vencida por el sopor. Dos perros se acercan a su taburete. Uno de ellos, el de más claro pelaje, tal vez ha olisqueado un poco la zona antes de tomar la decisión. Y entonces, levanta la pata, muy cerquita del limpiabotas dormido, y comienza a mear. El paseante que observa la escena, que posiblemente ha visto la aproximación de los perros, prepara raudo la cámara que le acompaña siempre en sus paseos por la ciudad. Mira el objetivo, enfoca a toda velocidad y aprieta el botón del clic antes de que el perro baje la pata y se vaya de allí.

