Una foto de familia de las peñas pone el broche de oro a los festejos de Villalón de Campos Foto de familia de las peñas para despedir las fiestas de Villalón de Campos.M. G. M. Los villaloneses disfrutaron de un domingo repleto de actividades, como vermú con charanga, paella popular y desfile MIGUEL GARCÍA MARBÁN Villalón de campos Lunes, 1 julio 2019, 10:38

Las fiestas de San Juan y San Pedro de Villalón de Campos llegaron ayer a su fin tras una semana de diversión y alegría. La programación de actividades se inició con la primera edición del Gran Premio de Ciclismo Junior, con el que el deporte de las dos ruedas regresó a la localidad después de quince años, que precedió a un animado vermú al ritmo de la charanga Los 4 gatos. La tarde tuvo su mejor inicio con la degustación de una sabrosa paella, que abrió paso al desfile musical hasta la plaza del Rollo, en la que se llevó a cabo la tradicional foto. La peña Bucaneros fue esta vez la encargada de retirar el estandarte instantes antes de que resonase la traca que oficializaba el fin de los festejos.

Para el alcalde de la localidad, José Ángel Alonso, las fiestas han sido un gran éxito no solo por la «gran participación» en todas las actividades programadas, sino también por la «calidad» del programa, especialmente la de las orquestas. El regidor indicó al mismo tiempo que «el buen tiempo también ha colaborado para que tener unas buenas fiestas». Asimismo, Alonso quiso tener palabras de agradecimiento para todas las personas que han colaborado para que las fiestas se hayan desarrollado con normalidad, en especial a los Representantes de la Juventud, a la Asociación de Cuadrillas y Peñas y al Foro Taurino Villalonés.

La Asociación de Peñas y Cuadrillas de Villalón de Campos se ha convertido en el alma de las fiestas, no solo porque contribuyen a crear el ambiente festivo latente, sino también porque organizan gran parte de las actividades que contempla el programa, como el desfile de peñas con la charanga, los hinchables infantiles, los encierros y concurso de cortes para los niños, el concurso de huevos fritos, dos actuaciones musicales –los grupos The Wedding Rock Band y The Peret's –, los vermús con charangas o la paella del último día, entre otros.

En la actualidad, la entidad tiene 350 socios, aunque llegaron a ser más de 600. Por eso, su secretario, Luis Miguel Villada, considera que «sería bueno que hubiera muchos más socios que colaboraran porque se podrían hacer muchas más cosas». Al final, dijo, son unas actividades que «mejoran las fiestas para todos los vecinos», aseguró al mismo tiempo que recordó que la Asociación de Peñas y Cuadrillas nació hace nueve años para «llegar allí donde no llegaba el ayuntamiento y con el fin de enriquecer el programa de fiestas».

«Las actividades de la asociación son un buen complemento a lo programado por el Ayuntamiento», continuó. Los socios pagan una cuota anual y otra pequeña cantidad con la que se financian actividades que, en ocasiones, se realizan más allá de las fiestas, como puede ser en verano o en Navidad.