El Foro Feminista pide al Ayuntamiento medidas «de prevención y sensibilización» contra la prostitución La petición de la asociación, que ha lamentado que el PP no se tome «en serio la violencia», llega una semana después de que la Policía detuviera a una mujer por la explotación sexual de otras cuatro

El Foro Feminista de Castilla y León ha exigido al equipo de Gobierno local la adhesión de Valladolid a la Red de Municipios Libres de Trata de Mujeres, un compromiso que adquirió tras votar «favorable» a una moción conjunta del PSOE y VTLP de 2021, propuesta a petición de esta asociación, cuando estas formaciones gobernaban en el Consistorio. «Parece que para el PP este no es un tema lo suficientemente importante después de comprometerse», han señalado, recordando que en ese mismo pleno se anunció que «se abogaría por adoptar medidas de prevención y sensibilización contra la prostitución».

«¿Dónde están? ¿A qué espera el PP en Valladolid?», se preguntan, pues estas cuestiones, cuatro años después, no se han puesto en marcha. «Pedimos, en consecuencia, que se cumplan y se pongan en marcha medidas de prevención y sensibilización a nivel local para desincentivar el consumo de prostitución», exigen, mediante la puesta a disposición de fondos «para facilitar la prevención, la atención psicológica y la ayuda en el acceso a servicios sociales integrales» para facilitar la incorporación de las víctimas a la sociedad, así como «el pleno ejercicio de sus derechos».

«Reivindicamos una normativa abolicionista que la combata, porque si se quiere acabar con la prostitución, se puede y se debe hacer», concluye el comunicado, difundido dos días después de que haya trascendido la desarticulación de otra red en la provincia. La Policía Nacional detuvo el pasado 29 de octubre a una mujer como presunta autora de un delito de trata de seres humanos por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de la capital.

La operación, que se inició a raíz de la toma de declaración de las víctimas, quienes se encontraban en una situación de necesidad y vulnerabilidad, sin trabajo ni posibilidad de tenerlo al carecer de permiso laboral, estaban además en la tesitura de tener que enviar dinero a su país de origen para mantener a sus familiares, que vivían en la extrema pobreza.