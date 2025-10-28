El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Equipo forense en el crimen de Pajarillos durante el verano de 2024. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Los forenses investigan cada vez más muertes accidentales, sobre todo por caídas

El personal del Instituto de Medicina Legal efectuó menos autopsias en 2024, un año con una nueva merma en los suicidios

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 06:46

Comenta

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid, Salamanca y Palencia al habla en su memoria anual. Sí, en octubre se ha hecho ... pública la de 2024 y de la misma se desprende que las muertes investigadas se mantienen en la provincia vallisoletana. De las 285 del 2023 por las 282 del año pasado. Estadística global similar, pero con connotaciones porque se han efectuado menos autopsias al pasar de 188 a 157. En el lado contrario de la balanza crecen las muertes naturales informadas (92 por las 76 del 2023) y las muertes violentas (33 por 21).

