La Fiscalía le pide tres años de prisión por herir a un hombre en el glúteo en La Cistérniga

El enfrentamiento se trasladó a la vía pública, con grabaciones que reflejaron los momentos tensos de una pelea en la que un hombre resultó herido con un objeto punzante en el glúteo ... , según refleja ahora la Fiscalía de Valladolid. Los hechos se desarrollaron en los primeros minutos del 11 de enero del año pasado en un bar de la calle San Cristóbal de La Cistérniga, donde el propietario del negocio mantuvo una discusión con otros cinco hombres.

Fruto de ese altercado, el hostelero J. A. O. G. se enfrenta a tres años de prisión, según recoge el escrito de calificaciones de la acusación pública, por ocasionar heridas incisas en el glúteo izquierdo con un «objeto punzante» a la víctima. En su descargo, el acusado siempre ha insistido, desde el momento de su detención, que esas lesiones se las provocó al caer la considerada víctima sobre varios cristales en el interior del local. Además, apuntó, según refleja el atestado del instituto armado, que esos clientes se trataban de personas «ultras», motivo por el que se inició la discusión.

Hasta ese punto se tuvo que trasladar la Guardia Civil en la madrugada de ese 11 de enero del año pasado. A su llegada, los agentes se encontraron un ambiente tenso, con el herido alterado antes de ser derivado al complejo hospitalario para que le suturaran las heridas.

45 días de perjuicio

Ya en urgencias se inició una recuperación que el Ministerio Público cuantifica en 45 días de perjuicio, que concluyó con curas locales. En el apartado de secuelas, la víctima cuenta con dos cicatrices de un centímetro en la lado izquierdo del glúteo, según han certificado los médicos forenses.

Por estos hechos, el hostelero se enfrenta a tres años de prisión por un delito de lesiones, además, según recoge el escrito de calificaciones, J. A. O. G. deberá indemnizar al herido con 5.000 euros (2.000 euros por lesiones y 3.000 euros por secuelas), además de abonar los gastos del Sacyl.

El juicio se celebrará en los Juzgados de lo Penal de Valladolid el próximo mes de enero.