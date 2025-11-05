El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Restos de sangre de la pelea en La Cistérniga el 11 de enero de 2024. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La Fiscalía le pide tres años de prisión por herir a un hombre en el glúteo en La Cistérniga

La víctima sufrió heridas incisas tras una pelea en un bar de la calle San Cristóbal en enero del año pasado

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

El enfrentamiento se trasladó a la vía pública, con grabaciones que reflejaron los momentos tensos de una pelea en la que un hombre resultó herido con un objeto punzante en el glúteo ... , según refleja ahora la Fiscalía de Valladolid. Los hechos se desarrollaron en los primeros minutos del 11 de enero del año pasado en un bar de la calle San Cristóbal de La Cistérniga, donde el propietario del negocio mantuvo una discusión con otros cinco hombres.

