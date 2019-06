La Fiscalía pide tres años de internamiento en un psiquiátrico para el vecino de Velilla que apuñaló al alguacil Sede de los juzgados de Valladolid. / Miguel Á. Santos Durante el juicio, que se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal 4, la acusación también solicitará que indemnice a la víctima con 3.500 euros M. J. PASCUAL Valladolid Jueves, 6 junio 2019, 14:02

Un vecino de la localidad vallisoletana de Velilla, Tomás V. B., de 53 años, se sentará mañana en el banquillo del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid por apuñalar con un punzón, en el costado izquierdo, al alguacil del pueblo, Jesús María González. El pinchazo, que recibió en la base pulmonar, no afectó a «la cúpula diafragmática ni a las estructuras abdominales ni provocó lesiones asociadas» a la víctima, según el informe forense, pero necesitó 29 días para curarse. La Fiscalía pide la absolución del agresor por el delito de lesiones, al entender que en este caso existe la eximente de alteración psíquica, y solicita que se sustituya la pena de prisión por tres años de internamiento en un centro psiquiátrico.

Según refiere el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 10:30 horas del día 12 de noviembre de 2018, Tomás V. B. se dirigió a la calle Villanueva, donde Jesús María González, con quien días antes había tenido un incidente, se encontraba realizando tareas para el Ayuntamiento. De repente, se acercó a él y comenzó a recriminarle «que no se suba a los tractores ni entre en las naves», mientras le agarraba por el cuello y le zarandeaba. El alguacil gritó pidiendo auxilio y logró zafarse de su agresor, que tenía escondido un punzón en su mano derecha. Entonces, el acusado, con la mano izquierda le agarró del cuello y con la derecha sacó el objeto punzante y se lo clavó en el costado izquierdo. Luego se marchó.

Cuadro psicótico

Según los peritos, ese día el acusado presentaba síntomas de un cuadro psicótico. aunque «se precisa de un mayor seguimiento para precisar si se trata de una esquizofrenia paranoide o un trastorno delirante». En ambos casos, indican, «dichas ideas delirantes suponen una deformación de las interpretaciones y juicios de la realidad que provocan una carga emocional muy intensa». Así, pese a que fue consciente de la ilicitud de los hechos cometidos, «su voluntad se encuentra totalmente alterada por la interpretación errónea que hace de la realidad». Por tanto, entiende la acusación pública que, en este caso, «las bases psicobiológicas de la imputabilidad se encuentran anuladas respecto a los hechos cometidos» y sugiere que «el acusado continúe con el seguimiento y tratamiento psiquiátrico que ha iniciado en el centro penitenciario».

Como consecuencia de la agresión, el empleado municipal sufrió «una herida incisa en la pared torácica posterior e inferior izquierda, con una laceración lineal en la base pulmonar izquierda, aunque sin hemoneumotórax ni limitación para inspirar profundamente ni tampoco alteración hemodinámica ni anemia». El pinchazo, según el informe médico, no le afectó al diafragma, ni a los órganos del abdomen. Necesitó primera asistencia y estuvo en observación en planta hospitalaria, aunque no ingresó en la UVI. De los 29 días que necesitó para curar la erida, dos de ellos fueron «de perjuicio particular grave» y 27 de «perjuicio particular moderado». Como secuela le ha quedado una cicatriz oblicua de un centímetro en la cara posterior del hemitórax izquierdo.

Los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con utilización de un instrumento peligroso pero se considera que concurre la circunstancia eximente de alteración psíquica y por ello se pide la libre absolución del acusado, aunque se solicita la medida de seguridad de tres años de internamiento en un centro psiquiátrico cerrado «adecuado al tipo de alteración psíquica» para que continúe con el tratamiento. La Fiscalía propone que se imponga al acusado el pago de una indemnización a la víctima de 3.500 euros.