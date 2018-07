La Fiscalía analiza el historial delictivo de un indigente de Peñafiel que rechaza ayuda social El joven, de 28 años, duerme en el banco de un parque del municipio. / A. O. El joven, que vive en un parque, está en libertad tras ser detenido por exhibicionismo y acumular decenas de quejas vecinales AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Valladolid Miércoles, 25 julio 2018, 11:44

La Fiscalía Provincial de Valladolid estudia el caso de un joven que fue detenido el pasado miércoles en Peñafiel por exhibicionismo, acto que presuntamente realizó delante de menores y de un adulto en torno a la céntrica calle Derecha al Coso. Un vecino avisó a la Policía Local, cuyos agentes de servicio procedieron a detenerle y ponerle a disposición de la Guardia Civil. El jueves fue puesto en libertad y ayer no se presentó a declarar en un juzgado de Valladolid por una de las causas que tiene pendientes.

La situación de este hombre que ha protagonizado en los últimos tiempos más actos de exhibicionismo, según la Policía Municipal, no parece de sencilla resolución, al menos hasta el momento. Las circunstancias que concurren en este caso son varias y ninguna facilita una rápida solución, como el hecho de que este vecino de la localidad vive en la calle en completa indigencia, los progenitores están en prisión y, lo principal, se niega a recibir la ayuda que se le ha intentado prestar, según se informa desde el Ayuntamiento.

Después de pretender ayudarlo en varias ocasiones desde las instancias oficiales pertinentes, finalmente, hace un mes, el Consistorio trasladó el asunto a la Fiscalía vallisoletana, que lo está tramitando por la vía civil, estudiando qué medidas se pueden adoptar. Desde la Fiscalía apuntan que este hombre tiene un considerable número de procedimientos penales abiertos.

Este vecino vive en una calle de la localidad en completa indigencia y sus progenitores están en prisión

Hasta en tres ocasiones no ha aceptado la ayuda que se le ha intentado dispensar, como ha explicado el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, quien ha señalado que llevan cuatro meses trabajando con los Servicios Sociales intentando buscar soluciones a través de diferentes medidas, pero al tratarse de una persona mayor de edad que de manera voluntaria no quiere ponerse en manos de profesionales que le puedan asistir, la solución de esta ya no está en manos de las instituciones pues «no puede obligársele» a aceptar la asistencia que se le intenta prestar.

Sospechoso

Ahora son las instancias judiciales las que pueden determinar medidas de actuación forzosa, según apunta el alcalde, y dar la respuesta más adecuada, porque hasta este punto «es donde puede llegar el Ayuntamiento» ante la negativa de esta persona a ser auxiliada por los organismos correspondientes previos a los judiciales.

Este varón de 28 años lleva protagonizando en los últimos meses actos como por el que ha sido detenido hace unos días, según se desprende de las numerosas quejas vecinales que en este sentido está recibido el ayuntamiento. Asimismo consta una denuncia, al menos, contra él, que ha sido interpuesta por los propietarios de un negocio por mal comportamiento reiterado en el local y molestar a los clientes.

Los propietarios de un negocio del municipio le denunciaron por mal comportamiento reiterado en el local

Igualmente, hace un año fue detenido y puesto en libertad junto a otros dos individuos más tras el fallecimiento de un octogenario en su domicilio donde entraron –de madrugada– varios sujetos con la intención de robarle, presuntamente. El anciano fallecido presentaba signos de violencia –tendido en su cama– cuando lo atendieron los agentes de la Guardia Civil que acudieron a su domicilio en su auxilio alertados por un vecino que escuchó gritos de socorro del octogenario. Los médicos de urgencias del centro médico de Peñafiel intentaron salvarlo, pero tras esforzarse repetidamente no fue posible.

Recientemente la familia del finado explicó a este periódico que la causa de la muerte fue un infarto. La investigación continúa abierta a la espera de poder instruir el proceso judicial.