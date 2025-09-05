Valladolid refuerza los puntos violeta con tres espacios fijos durante las fiestas Se ubicarán en la plaza Zorrilla, la Cúpula del Milenio y Moreras y este último además contará con dotación psicológica

El Norte Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid ha instalado puntos violetas fijos en la plaza Zorrilla, Cúpula de Milenio y la zona de Moreras, donde se cuenta con dotación psicológica; que se combinan con otros espacios móviles a lo largo de la ciudad, dentro de la campaña 'Valladolid libre de agresiones sexistas' de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

«Se pretende que todos nos respetemos y seamos capaces de tener una fiesta agradable, divertida, llena de ilusión, pero, sobre todo, llena de comportamientos que respeten a las mujeres y a los hombres», afirmó este viernes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Durante su presentación, Carnero destacó que, «entre todos, debemos de luchar para que se respete a las mujeres y para tener unas fiestas donde la diversión sea la noticia», quien recordó que el pasado año se posibilitó información en estos puntos a unas 5.400 mujeres.

La campaña cuenta con un decálogo que desde el Ayuntamiento se coordinó con la mesa de las mujeres y se fraguó un acuerdo en las acciones a emprender, razón por la que Carnero agradeció la colaboración y el trabajo a todas las asociaciones y entidades que participaron.

A mayores, el regidor puntualizó que la Policía Municipal de Valladolid se convierte en un punto violeta para luchar precisamente contra las agresiones sexistas, a lo que se une el Colegio Oficial de Farmacéuticos, en virtud del cual las farmacias también se convierten en puntos violetas de atención a las mujeres, así como determinados comercios que, de manera voluntaria, se han adherido a esta campaña.

Atención psicológica

En los años pasados, estos espacios ejercen como punto de información, de sensibilización y de referencia, afirmó la psicóloga Maribel Barrero, ya que comentó que no han tenido «demasiados casos» de atención. No obstante, trasladó que año a año se acercan más jóvenes para informarse, cuya presencia les «crea cierta seguridad», pese a que «no impide que pueda suceder», reconoció.

Barrero señaló que no es necesario ampliar la atención psicológica al resto de puntos violetas, porque «es difícil que vengan in situ después de haber sufrido una agresión sexual«, al ser más habitual que se pongan en contacto con la Policía o acudan a los servicios sanitarios, puntualizó.

Aun así, puso en valor la existencia de este tipo de profesionales en uno de los puntos, al subrayar que dicha presencia en Moreras es el «más adecuada«, dado que en esa zona es donde mayor juventud se concentra. y de donde se pueden dar más situaciones de agresiones.