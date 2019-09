Ricardo Otazo

Festival Festidagas

A partir de las 20:00 horas tendrá lugar en el Barrio Belén (Avenida Valle Esgueva, junto al apeadero de trenes) el sexto festival 'Festidagas'. La velada estará amenizada por las actuaciones de los grupos Parabellum, Radiocrimen, Debakle, Charanga Soplando Paífuera y Ska As One. Durante los conciertos los asistentes podrán colaborar con la recogida de alimentos no perecederos destinados al proyecto social Entrevecinos.