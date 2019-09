Los 40 Puceladance, una macrodiscoteca en la Plaza Mayor Concierto Maxima Puceladance en la Plaza Mayor en las Ferias y Fiestas de la VIrgen de San Lorenzo 2016. / Ricardo Otazo Los Djs JM Duro, Arturo Grao, Ramsés López, Abel Ramos, Albert Nece y DJ Nano actuarán a partir de las 22:00 horas CARLA CALVO Valladolid Jueves, 12 septiembre 2019, 21:22

Como ya es tradición en las fiestas de Valladolid, la Plaza Mayor se convertirá este jueves en una macrodiscoteca de la mano de Los 40 Puceladance. A partir de las 22:00 horas los Djs Jose M Duro, Arturo Grao, Ramsés López, Abel Ramos, Albert Neve y Dj Nano amenizarán la fiesta que durará hasta altas horas de la madrugada.

Jose M Duro, Arturo Grao y Ramses López fueron en su momento Djs de Máxima FM, una de las emisoras de referencia para los amantes de la electrónica. La que fue la radio de música electrónica por excelencia en nuestro país fue, además, la precursora de esta macrodiscoteca. Sin embargo, su desaparición de las ondas tras 16 años en antena hizo que quedara relegada a su versión original. Definieron este brusco cambio como una oportunidad «para renovarse y hacer una apuesta digital». La audiencia había caído en picado, por lo que la cadena tuvo que acabar cerrando. Aunque su legado sigue vivo en todos los festivales y fiestas de música electrónica del país, como el caso de la fiesta 'Puceladance' que ahora corre a cuenta de Los 40, y en sus ya consolidados DJs.

Abel Ramos es un influyente Dj español, cuya trayectoria artística se remonta a 1996, donde empezó tocando en clubes nocturnos de Madrid. Fue en el año 2001 cuando decidió hacer una gira erupea, cansado de tocar siempre en los mismos sitios y el mismo tipo de música. Desde entonces su música ha sido exportada a países como Israel, Perú, Korea o Indonesia. En el año 2005 logró situarse en el puesto número 155 del top 250 de la revista inglesa DJ Mag.

Albert Neve está considerado como uno de los representantes más significativos e influyentes de la escena musical electrónica en España, gracias al apoyo de figuras tan renombradas como David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto o Martin Garrix entre otros. Empezó su carrera a los 15 años y pronto se consiguió instaurar como un productor con un gran talento natural. En sus inicios compaginó la música con sus estudios, pero al final tuvo que dedicarse solamente a su carrera artística debido a su éxito. En el año 20013 David Guetta le dio la oportunidad de remezclar su tema 'Play Hard', con lo que consiguió estar en la cima de muchas listas de éxitos.

En 2016 se acuñó la marca Abel Ramos x Albert Neve, una unión musical entre ambos amigos con la que lanzaron dos exitosos temas: 'Let The Bass Be Louder' y 'Party'. Durante una época ambos formaron parte de un radioshow semanal en Maxima FM.

Dj Nano es uno de los Djs más reputados del panorama nacional y es considerado el promotor más influyente. A sus espaldas lleva ya más de 20 años subido a las cabinas y más de 15 en la radio, donde dio voz y producción a uno de los shows más sintonizados de la radio, 'BienBailao', en Máxima FM,. Su historia discográfica empieza con los discos de vinilo y su trayectoria ha estado llena de colaboraciones y festivales, tanto por Europa como por América, África y Asia. Ha recorrido más de 50 ciudades distintas y colecciona multitud de premios nacionales. Además, se ha consagrado como promotor de marcas y eventos, entre los que destaca el espectáculo musical Oro Viejo.