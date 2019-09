Jero Morales / Efe

Concierto de Gloria Gaynor

Gloria Gaynor lleva cincuenta años considerada como una de las voces más importantes del pop y este domingo actuará en la Plaza Mayor de Valladolid para hacerla vibrar durante las fiestas. El concierto tendrá lugar a las 23:00 horas con que ya son himnos de libertad como 'I will survive' o 'I am what I am'.