Hoy no te pierdas de las fiestas de Valladolid...

El Norte

Música solidaria en el barrio de Belén

La peña Los Dogos organiza hoy la quinta edición de Festidagas, una velada musical que cuenta con la participación de los grupos Parabellum, Radiocrimen, Debakle, Charanga Soplando, Pa'fuera y Ska as one. Durante el concierto se recogerán alimentos no perecederos para el proyecto social Entrevecinos.