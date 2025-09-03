El Norte de Castilla regala el viernes 5 a sus lectores la pañoleta de fiestas El día 4 se entregará, de manera también gratuita, la Guía de la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Pañoleta de fiestas que se entregará el viernes 5 con la compra del ejemplar de El Norte.

El Norte Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

La Guía de la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y la pañoleta de fiestas se han convertido en dos imprescindibles de la cita vallisoletana.

Un año más, El Norte de Castilla pone a disposición de sus lectores, de manera gratuita, esta guía de actividades y la pañoleta que se identifica con la fiesta y las ganas de diversión.

De este modo, mañana jueves, día 4 de septiembre, los lectores del decano de la prensa diaria recibirán la Guía de la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025, una publicación en la que se recogen todas las actividades programadas con motivo de estas destacadas fechas. Una publicación imprescindible para no perderse nada y conocer hasta el más mínimo detalle relativo a estos festejos.

Música, teatro, animación de calle, actividades infantiles o los eventos taurinos tienen espacio en este detallado programa en el que también se da voz a los protagonistas.

Un día después, el viernes 5 de septiembre, El Norte de Castilla regalará a sus lectores la pañoleta de las fiestas, un elemento que anudado al cuello, a la cintura o, incluso, a la muñeca, invita a la diversión propia de estas fechas y convierte lo cotidiano en algo festivo.

Conseguirla es muy fácil: pasado mañana viernes, al adquirir el periódico en su punto de venta habitual, cada lector obtendrá la pañoleta por cortesía del periódico. De igual modo, los suscriptores recibirán la pañoleta el mismo viernes en el punto de recogida habitual de su ejemplar del diario.

En esta ocasión, la pañoleta festiva cuenta con el patrocinio de Helios, una empresa que representa a la perfección a la ciudad, a la que ha estado ligada desde sus orígenes.

El regalo de la pañoleta de El Norte deCastilla está dirigido para quienes adquieran el ejemplar del periódico o lo reciban como suscriptores hasta agotar existencias tanto en la capital vallisoletana como en su alfoz.

De este modo, El Norte de Castilla reafirma su compromiso con sus lectores y con la ciudad. Un compromiso informativo que quedará plasmado, un año más, durante los días de ferias y fiestas de la capital a través de la más completa información sobre el desarrollo de todos los actos que se celebran con motivo de tan destacadas fechas.

Ahora ya solo queda acudir al quiosco y no dejar pasar esta doble oportunidad informativa y festiva.