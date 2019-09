La mano arriba, cintura sola... otro Récord Guinness La Coordinadora de Peñas congrega a 1.900 personas en este nuevo hito, que coincide con su 25 aniversario JESÚS DOMÍNGUEZ Domingo, 8 septiembre 2019, 23:13

A los de 25, hoy, se les llama 'millenials'. A veces como sinónimo de modernos, y otras casi de manera despectiva, como para despreciar su experiencia. Pero la que tiene la Coordinadora de Peñas de Valladolid, que cumple esos años estas fiestas, no es nada desdeñable. Si a veces se denosta a los de 25, no se puede hacer con eso con quien organizó ayer un nuevo Récord Guinness, en esta ocasión, la del mayor número de personas con manos gigantes.

1.900 estuvieron presentes en este nuevo hito, para el cual la Coordinadora contó con la inestimable colaboración de la Federación de Peñas del Real Valladolid. No era baladí: además del escudo de la entidad blanquivioleta, en el dedo índice que mostraban esas manos aparecía la reseña «Somos de Primera». Y ojalá para siempre, decía alguno por allí.

Las bodas de plata le llegan por tanto al colectivo en una buena forma. Así, volvieron a congregar a cerca de dos millares de curiosos, entre las cuales, como destacaba la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Victoria Soto, había familias enteras; más de una, con la niña a los hombros de papá y el niño de la mano de la abuela, muchos enfundados con la camiseta del Real Valladolid. Otros, seguramente, pasaban por allí y, como los prolegómenos estaban amenizados por música y bailes (bueno, bailes; eran los ensayos, pero contaban como tal)… El caso es que fue una fiesta, una en la que sonaron grandes éxitos y el himno del Pucela, que cuenta como si lo fuera después de que la entidad alcanzara estos días su propio récord: el de abonados para la nueva campaña.

Aunque la mecánica parecía fácil, tenía su aquel. Todo participante debía estar dentro de la zona delimitada –de 500 en 500– y debía levantar la mano durante 35 segundos en dos ocasiones, que estuvieron amenizados de ese éxito extemporáneo de la mano arriba, la cintura sola, la media vuelta y el danza kuduro (cosas también de 'millenials'; otros más viejos se habrían decantado a buen seguro por el «follow the leader leader, follow the leader; sígueme»). Uno tras otro, o al lado, o enfrente, o donde estuviera, los 1.900 agitaron las manos como si Camela hubiera llegado un día de adelanto y cumplieron el presagio de Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo, que, a ojo, se aventuró a decir minutos antes que allí había más de 1.512. Los hubo. Y seguro que luego muchos, como ella, movieron el esqueleto con Gloria Gaynor; total, ya que hemos calentado…

El colofón también fue de color blanquivioleta –que no blanquimorado como las camisetas del Pucela–. Para celebrar que Valladolid sitúa otra pica en el mapa de los récords, de dos redes enormes salieron tantos globos que alguno se preguntó dónde estaba en abuelo de 'Up'. No eran los que le sobraron a Franz Ferdinand, no; eran de la Coordinadora de Peñas, que celebró así que lleva 25 años siendo de Primera. Así, e invitando a José Antonio Pérez, presidente del colectivo peñista del Real Valladolid, a colocar bandera y bufanda en el cuello de José Zorrilla, que también hay que tener arrestos por muy segura que fuera la grúa. Como subió, bajó; de una pieza y agradeciendo a Juan Antonio Bermejo, su homólogo de la Coordinadora, el haber podido ser parte del nuevo récord con el que festejaron sus 25. Por muchos más.