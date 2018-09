Guindi revalida su título de campeón en la final de la Liga del Corte Puro en Valladolid

El orden de factores no alteró el producto, de máxima calidad este, con tres grandes cortadores en la final de la Liga del Corte Puro que este domingo venció Pablo Martín, 'Guindi', de la localidad vallisoletana de La Pedraja de Portillo. De esta forma, revalida el título que consiguió el año pasado. Y el orden de factores no alteró nada porque aunque Guindi, en un acto de camaradería –antes del dictamen del jurado– cedió su puesto como primero de grupo a Ángel Pitarque –Híjar, Teruel– para que este pasase a la final, el pedrajero también accedió a la misma porque el turolense se clasificó como el mejor segundo de su grupo de semifinal. Así que allí se vieron las caras ambos, junto a Eusebio Sacristán, 'Use', de La Seca, cuya elección generó división de opiniones. División que se diluyó cuando el bravo de La Seca puso en pie a la plaza en su último recorte.

Quizá esta diferencia de criterio del respetable –manifestada en aplausos y pitos– descentró algo a Use, que aun así realizó una meritoria final, sin bajar los brazos. Así que la finalísima quedó prácticamente entre Guindi y Pitarque, siendo el de Teruel segundo y Use, tercero.

Sorprendió muy gratamente y gustó el turolense, firmando grandes embroques. Pero cada ovación que se llevaba el de Híjar era contestada por Guindi poniendo a la plaza en pie. Ajustó tanto el vallisoletano que, en dos de los encuentros con el magnífico novillo de la final, su pantalón y camiseta llegaron a prenderse del pitón del bravo astado, el cual también contribuyó a rematar una gran tarde de toreo a cuerpo limpio, del corte más puro.

Ramón Gómez

Con el trofeo ya en sus manos, el ganador explicó que «es increíble poder ganar de nuevo en Valladolid, es una satisfacción increíble», remarcó, además, en «una final muy competitiva en la que nos hemos tenido que dejar la piel hasta el final». En cuanto a su gesto con Pitarque, Pablo Martín alabó su concurso calificándolo de «exagerado» y considerando que su competidor «se merecía pasar como primero de su grupo en la semifinal porque ha sido más regular que yo».

Con la plaza hasta los topes y con un público incondicional que a mediodía ya hacía cola a las puertas del coso vallisoletano, a las seis de la tarde arrancó el concurso con un grupo conformado por Martín, por el zamorano Dany Alonso, el segoviano Jorge Gómez, el madrileño David Rodero y el de Medina del Campo, Manuel Fernández. Muy buena esta primera tanda, tanto que así lo agradeció el respetable con ovación a los cortadores y al novillo cuando se le enchiqueró.

Extraordinaria respuesta del público Desde la organización, Toropasión, se mostraron muy satisfechos por el espectáculo que se pudo ver en Valladolid y por la extraordinaria respuesta de público. «Ha sido una final en la que el toro ha funcionado, en la que los chicos han estado increíbles, y creemos que ha tenido unas connotaciones emocionales importantes. En definitiva: lo que es este festejo popular. Cuando se vive así: es grandeza, es afición, y dan ganas de volver a la plaza de toros».

El segundo grupo lo conformó Use, el zamorano Luis Alberto 'Palomita', el medinense Adrián Lambas, el abulense Diego Gutiérrez 'Guti' y el iscariense Oliver García. En esta ocasión los cortadores tuvieron que contribuir al esfuerzo del toro para conseguir el lucimiento logrado.

En la tercera tanda, el medinense Cristian Moras recibió una buena paliza del novillo al intentar cortarle; levantándose inmediatamente, sin quitarse el polvo de encima y rematando lo que dejó a medias, y además de manera brillante. Le acompañaron: el segoviano, Javier Manso 'Balotelli'; el zamorano, Sergio García 'Tororo'; Pitarque; y el abulense José Manuel Medina 'Zorrillo'. En esta tanda hubo que echar mano del sobrero al apreciarse un problema de visión en el novillo de esta ronda, quien además se rompió el cuerno. Tras estas tres rondas, pasaron a las semifinales: Guindi, Oliver García y Pitarque; y Rodero, Use y Tororo.