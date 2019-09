Gloria Gaynor, la diva de la música disco que brilla en la Plaza Mayor Gloria Gaynor en el Festival Stone & Music de Mérida. / Jero Morales / Efe Con sus recién cumplidos 70 años la cantante de Nueva Jersey cantará temas como su famoso 'I will survive' CARLA CALVO Valladolid Domingo, 8 septiembre 2019, 21:48

Gloria Gaynor cumplió ayer 70 años (y lo celebró en Valladolid) y ya son más de 50 los que lleva subida a los escenarios. La aclamada «reina de la música disco» nació el 7 de septiembre de 1949 en Nueva Jersey y empezó su carrera musical en los años 60, con la banda Soul Satisfiers. Desde entonces, no ha dejado de cantar. Su estilo musical ha sido diverso: desde el soul hasta el gospel, pasando por la música disco y pop.

Su mayor éxito fue, sin duda, el tema 'I will survive' (en español, sobreviviré). En una época en la que Gloria Gaynor ya era considerada un símbolo de la música disco, el rotundo éxito de esta canción consolidó su posición como diva. La letra de la canción describe en primera persona la historia de alguien que encuentra su fuerza tras una separación. Sin embargo, lo que la hizo revolucionaria en la época fue que estaba narrada desde el punto de vista femenino. Habla de una mujer que arremete contra su examante y se da cuenta de que es libre, que puede sobrevivir sin él y no va a dejarse hundir. La revolución fue tal que la canción ha pasado a la historia como un himno de la liberación femenina. Además, Gloria Gaynor grabó una versión en español de esta canción. Fue pionera en grabar un tema en lengua castellana y esta práctica fue imitada por otros artistas.

Vídeo.

En 1974 sacó su segundo sencillo, una versión del tema 'Never Can Say Goodbye' del grupo estadounidense 'The Jackson 5'. Aunque una de sus versiones más conocidas es la que hizo del tema 'I Am What I Am' (en español, soy lo que soy), que acabó convirtiéndose en un himno del movimiento LGTBi. Se trata de un tema que se interpretó originalmente en un musical de Broadway llamado 'La cage aux folles', compuesto por Jerry Herman en 1983. Poco tiempo después, Gloria Gaynor lo reinterpretó como sencillo y pasó a ser una de sus canciones más conocidas. En esta canción se habla de alguien que se siente orgulloso de ser quien es y que no piensa esconderse.

Vídeo.

Así fue como se convirtió en la reina de las pistas de baile y su popularidad no ha remitido casi más de 50 años después. De hecho, 'I Will Survive' ha sido considerada como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También hizo versiones de temas tan conocidos como 'Can't take my eyes off you' o 'The Eye of the Tiger'. En 2008 Gloria Gaynor colaboró con Miguel Bosé con una canción a dúo, 'Hacer por hacer'. La cantante estadounidense no ha parado en su trayectoria musical y este año sacó su último disco, 'Testimony', donde se incluye el sencillo 'Amazing Grace'.