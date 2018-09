Gisela encandila con un repertorio de clásicos infantiles

Hay canciones que no solo marcan una infancia, sino que también son capaces de saltar de generación en generación, que los padres transmiten a sus hijos para cantar y bailar en común. La cantante Gisela ha recopilado alguno de estos temas para montar un espectáculo que se subió a las 19:00 hora, al escenario principal de la Plaza Mayor de Valladolid. Un concierto 'kids' como lo bautizó el Ayuntamiento para que también los más pequeños disfruten de las actuaciones en el corazón de la capital. Gisela, cantante apadrinada por la primera edición de 'Operación triunfo', demostró tablas, simpatía y una dulce voz a lo largo de una velada que incluyó la interpretación de temas infantiles, con especial dedicación a las canciones de Disney. Gisela ha sido, precisamente, voz en varias bandas sonoras de películas como 'Campanilla'. Entre las canciones más coreadas de la tarde se encontraba 'Let it go (Suéltalo)', de la película 'Frozen'.