Ganadores del Guinness en abrir un caramelo

El mayor número de personas desenvolviendo un caramelo a la vez. Esa es la razón por la que cientos de personas se concentraron este domingo por la noche en la Acera Recoletos. Pero no lo hicieron solo por diversión, tenían un objetivo: ser los nuevos ganadores de este Récord Guinness.

Las reglas eran sencillas; a partir de las 18:00 horas, aquellos que quisieran participar debían registrarse, aunque la gran mayoría llegó alrededor de las 20:00. Entonces, se les entregó dos piruletas: una para que se la comieran cuando les pareciese oportuno y la otra debían guardarla para cuando comenzase la prueba.

Pero, esto no es todo, una vez que la cuenta atrás llegó a su final a las 21:30 horas, los participantes tuvieron que abrir sus caramelos con la mano derecha y, con la mano izquierda, introducirlo en su boca al grito de ¡piruleta arriba! Y aguantar así durante quince segundos. Como buenos vallisoletanos todos siguieron las reglas, pues de no haberlo hecho el 10%, el récord no habría sido válido.

Fueron un grupo de voluntarios quienes se encargaron de contar cuántas personas había dentro de los cuadros pintados sobre la acera. Después, se reunieron todos y sacaron el total: 1473. Sin embargo, estos eran los que estaban inscritos, pues en la plaza había mucha más gente.

El récord lo sustentaba una ciudad de Emiratos Árabes, que el 13 de febrero de 2015 consiguió reunir a 849 personas

Era un objetivo difícil, puesto que el récord corría de la mano de Sharjah, una ciudad de Emiratos Árabes que el 13 de febrero de 2015 consiguió reunir a 849 personas para desenvolver un dulce. En esta ocasión, el Ayuntamiento repartió alrededor de 15.000 unidades para adelantar un puesto a Sharjah.

Wenceswao Sarasua, coordinador del evento, admite que «han acudido menos personas que el año pasado, posiblemente por las fechas». Lo que sí es cierto es que la gran mayoría eran pequeños acompañados por sus padres que disfrutaban de los caramelos.

Novedades

Como novedad, este año se realizó un sorteo de dos carnets de socio para ver al Real Valladolid esta temporada y cuatro entradas para asistir a la actuación del humorista J. J. Vaquero. Pero no fueron los únicos que recibieron un premio, los familiares de Manolo de Vega recibieron uno en su honor.

El evento fue elegido como récord a bartir en conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Piruleta Fiesta, puesto que cumple los tres requisitos que debe cumplir según la Coordinadora de Peñas: que sea una propuesta que fomente la participación, que todo el mundo se pueda llevar algo a casa de recuerdo y que sea una actividad para todos los públicos.

Durante el año 2008, la Coordinadora consiguió batir un récord muy similar al que se celebró ayer. Un total de 12.831 vallisoletanos se juntaron en la Acera de Recoletos para chupar un caramelo con palo. El objetivo era que los participantes ofreciesen el caramelo al compañero que tuvieran al lado. Sin embargo, a pesar del buen sabor de boca que dejó el caramelo, no sería hasta el segundo intento cuando la ciudad se hiciera con el récord.