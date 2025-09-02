Cuenta atrás para las fiestas: comienza el montaje del escenario de la Plaza Mayor de Valladolid

En Valladolid ya huele a fiestas. La cuenta atrás para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año alcanzan su ... vigesimoquinto aniversario, ha comenzado con el montaje del escenario de la Plaza Mayor, al que desde este viernes y hasta el domingo 14 se subirán artistas de primer nivel como James Blunt, Dani Fernández o María Becerra.

Ya se puede ver por el corazón de la ciudad el trasiego de materiales, maquinaria y operarios que se han puesto manos a la obra y se afanan en colocar, en tiempo récord, la imponente estructura para que esté a punto para este mismo viernes. Porque el día 5 tendrá lugar la inauguración oficial de los festejos con el pregón (20:30 horas) a cargo, precisamente desde la Plaza Mayor, de las jugadoras de rugby de El Salvador y las patinadoras del Club Patinaje en Línea Valladolid Panteras.

Los primeros en subirse al escenario, ese mismo viernes desde las diez de la noche, serán los vallisoletanos Los Pichas y, más tarde, Los del Lío. El sábado (23:00 horas) llegará el turno del cantautor sevillano Beret, autor de canciones como 'Lo siento', 'Vuelve' o 'Porfa no te vayas'.

El domingo, un espectáculo de DJ hará vibrar a los vallisoletanos hasta bien entrada la madrugada. Así, a las 20:45 horas se subirá al escenario el DJ local Sergei Rez, al que seguirá Carlos Jean (21:45 horas), Joyse (23:15 horas) y, finalmente, Don Diablo, a las 00:00 horas.

El artista Dani Fernández, autor de temas como 'Todo Cambia', 'Criminal' y 'Me has invitado a bailar', hará parada en la capital vallisoletana dentro de su gira 'La Jauría' con un concierto que comenzará a las 22:00 horas y que previsiblemente llenará la Plaza Mayor. El martes será Barón Rojo (21:30 horas) los que harán disfrutar a vecinos y visitantes con una actuación en la que participará la Escuela Municipal de Música.

Ya el miércoles 10 llegará el concierto internacional de la mano del James Blunt. El cantante y compositor británico se subirá al escenario a las 22:00 horas como parte de la gira del vigésimo aniversario de 'Back to Bedlam'; su álbum debut con el que el artista vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo y con el que fue nominado en cinco categorías de los Premios Grammy.

José Mercé pondrá el broche

A la noche siguiente, de nuevo desde las 22:00 horas, la María Becerra será la encargada de hacer bailar a los vallisoletanos, con la vallisoletana Natalia Fresneda como telonera. La cantante y compositora argentina suma más de 25,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube y más de 12.000 millones de visitas entre todos sus videoclips.

El viernes será todo un homenaje al flamenco. Rosario Flores y la familia Camarón, grupo compuesto por Luis de Camarón, Gema de Camarón, Rocío de Camarón y Pedro 'El Granaíno', protagonizarán un espectáculo único que tendrá lugar a partir de las 21:15 horas.

El sábado 13, Vanesa Martín (23:00 horas) presentará su nuevo trabajo discográfico 'Casa Mía', con un total de doce canciones.

Por último, el cantaor José Mercé se encargará de poner el broche a las fiestas de este año con un espectáculo en homenaje a Manuel Alejandro que tendrá lugar desde las 21:30 horas.