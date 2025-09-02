El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Labores de montaje del escenario de la Plaza Mayor para las fiestas de Valladolid, este martes por la mañana. Rodrigo Ucero

Cuenta atrás para las fiestas: comienza el montaje del escenario de la Plaza Mayor de Valladolid

Los operarios se afanan en colocar la estructura que, desde este viernes y hasta el domingo 14, albergará los conciertos de artistas como Dani Fernández, James Blunt o María Becerra, entre otros

E. N.

E. N.

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:04

En Valladolid ya huele a fiestas. La cuenta atrás para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año alcanzan su ... vigesimoquinto aniversario, ha comenzado con el montaje del escenario de la Plaza Mayor, al que desde este viernes y hasta el domingo 14 se subirán artistas de primer nivel como James Blunt, Dani Fernández o María Becerra.

