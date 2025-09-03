Los confiteros de Valladolid buscan el domingo el récord de «la tarta más larga del mundo» Las dos organizaciones de peñas, la Coordinadora y la Federación, organizan en paralelo su programa de fiestas, con desfiles hasta la Plaza Mayor el viernes

La Asociación de Confiteros de Valladolid buscará este domingo conseguir un récord mundial al elaborar la línea de tartas «más larga del mundo», con motivo del 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo y de la creación del postre en honor a la patrona de la capital vallisoletana.

Así lo señaló este martes el presidente de la Asociación Provincial de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero, durante la presentación del programa de actividades que la Coordinadora de Peñas de Valladolid y la Federación Vallisoletana de Peñas han organizado para esta edición de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Así, un total de 15 pastelerías y obradores de la ciudad, entre los que se encuentran Clauval, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo, L'Atelier sin gluten, Belaria y La Francesa Pastelería, elaborarán más de 4.500 raciones del postre de San Lorenzo, formando una fila de 360 metros de tarta continua con la que se pretende batir el Oficial World Récord 2025.

El evento tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, en el Paseo Central del Campo Grande, y a partir de las 19.00 horas se iniciará el montaje de la línea de tartas más larga del mundo, que será verificada ante notaría. A continuación, a partir de las 21.30 horas, se ofrecerá una degustación gratuita de este delicioso postre.

En cuanto a las actividades de las peñas, fueron presentadas por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, que estuvo acompañada por el presidente de la Coordinadora de Peñas de Valladolid, Juan Antonio Bermejo, y el presidente de la Federación Vallisoletana de Peñas (Fevapeñas), Francisco Javier Cuesta.

Valladolid comienza así la cuenta atrás para la celebración del 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que darán el pistoletazo de salida este viernes, 5 de septiembre. Será precisamente ese día cuando, tras la imposición del pañuelo y la celebración del pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid, dará comienzo un programa de actividades con el que todos los vecinos podrán disfrutar del ambiente festivo tan característico de la ciudad. Con este propósito, la Coordinadora de Peñas y Fevapeñas han organizado casi un centenar de propuestas para todos los públicos.

«Un trabajo que cada año pone de manifiesto el trabajo de los peñistas de nuestra ciudad y que permite a Valladolid, y a esta concejala, enorgullecerse de la implicación de todos los vecinos en celebrar las mejores fiestas de España», destacó Blanca Jiménez durante el acto de presentación.

Coordinadora

Así, la Coordinadora de Peñas llevará a cabo su tradicional concentración y desfile de peñas que llegará hasta la plaza Mayor el viernes 5 de septiembre, junto con la imposición del pañuelo y bandera al Conde Ansúrez, de la mano de la peña 'El Chupetón'.

La celebración de masterclass, juegos y actividades infantiles, el 'Moreras Beach Club, Tributo', y la segunda edición del playback show 'Mamá quiero ser artista' protagonizarán la programación del primer sábado de fiestas. El domingo, comenzará con la VII Marcha Cicloturística 'Acera de Recoletos a Puente de la Hispanidad' y tendrá lugar la búsqueda del récord mundial oficial de la línea de tartas más larga del mundo.

El programa se completa con sesiones de masterclass, zumba, hinchables para los más pequeños, juegos, actividades de peñas y un gran número de propuestas musicales como la fiesta 'Moreras Beach Fest. Glow Party' el jueves 11; el 'Gran día de las peñas' con la sesión de los DJ residentes de Coordinadora de Peñas el viernes 12 de septiembre; y el 'Moreras Beach Fest. Saturday Night Party' el sábado 12 de septiembre.

La Coordinadora de Peñas pondrá fin a sus actividades con el pasacalles y la retirada del pañuelo al Conde Ansúrez de la mano de la Peña Infofiestas, en agradecimiento a su gran trayectoria y participación en estas fiestas.

Federación

El programa de actividades de Fevapeñas comenzará el viernes 5 de septiembre con su concentración de peñas en la plaza Portugalete y el pasacalles con charanga 'El Pendón' hasta la plaza Mayor.

Durante el primer fin de semana, el sábado 6 de septiembre, la Federación ha programado actividades infantiles con hinchables y la actuación 'Abrapalabra Cuentacuentos' junto al pasacalles con batucada desde la plaza de la Rinconada a las 20.00 horas, y la verbena de Fevapeñas VIII edición, en la calle Marqués del Duero. El domingo organizarán también un pasacalles por las calles del centro de la ciudad a partir de la 13.00 horas.

El viernes 12, celebrarán el 'Día de las peñas' en la XII edición de 'El conciertazo de Fevapeñas' en la calle Andrés de la Orden con las bandas 'Wateke', 'Triquel' y 'Lostway'.

Por útimo, el sábado 13 de septiembre, a las 21.30 horas, se celebrará la discomovida fevapeñas 80`sy 90`s y el domingo el pasacalles de la Peña comuneros por las calles del centro de Valladolid.