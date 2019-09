Seis canciones que cantar esta noche junto a Maldita Nerea Maldita Nerea durante un concierto en Madrid de la gira 'Bailarina'. / Juajo Martín / Efe La formación murciana acaba de presentar su nuevo sencillo 'Un planeta llamado nosotros' CARLA CALVO Valladolid Sábado, 14 septiembre 2019, 22:13

Maldita Nerea es un grupo musical español de pop-rock que nació en el año 2003, aunque fue a partir del lanzamiento del disco 'El secreto de las tortugas' que empezaron a ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional. Jorge Ruiz Flores es el vocalista principal y líder de la formación murciana, que conforma junto a Luis Gómez, Rafa Martín, Tato Latorre y Serginho Moreira.

En una entrevista en El Diario Montañés, Jorge Ruiz explicaba que «Nerea es el nombre que nosotros damos a la música y el adjetivo de 'maldita' es por lo difícil que es vivir de ella y con ella». El nombre del grupo siempre ha dado mucho que hablar, con teorías sobre si se refería a alguna exnovia con la que alguno de los componentes del grupo hubiera tenido un mal final. Tanto es así que para intentar acabar con la controversia generada y «demostrar que no tenemos nada contra las Nereas» el grupo afirma que «a todos los conciertos que son de pago invitamos a entrar gratis a las chicas que acrediten llamarse así y a un acompañante».

Todo empezó en Murcia con pequeños conciertos, pero fue en Salamanca donde poco a poco fueron creciendo. Jorge Ruiz se mudó a la ciudad salamantina para comenzar sus estudios universitarios y empezaron a actuar en locales de la ciudad con una gran acojida entre los estudiantes hasta convertirse en pequeñas estrellas locales. Fue así como una multinacional se interesó por ellos y lanzaron su álbum debut, 'Cuarto creciente'. Sin embargo su vinculación con una gran firma duró poco, ya que su siguiente disco lo sacaron de forma independiente.

Vídeo.

1

El grupo fue contracorriente y triunfó, porque 'El secreto de las tortugas' a pesar de ser una producción pequeña con un sello independiente, fue todo un éxito. Para su primer single, homónimo del disco, contaron con la colaboración del grupo también murciano de Los Delinqüentes.

Vídeo.

2

En 2009 sacaron su tercer disco, con una remasterización de cuatro temas de su primer álbum y un DVD con un documental autobiográfico. En este disco, 'Es un secreto... No se lo digas a nadie', se incluyó el tema 'Cosas que suenan a...'. Esta canción fue todo un éxito para la banda, ya que alcazaron el número 1 en varias listas de éxitos a nivel nacional y darían varios multitudinarios conciertos donde se agotaron todas las entradas.

Vídeo.

3

Dos años más tarde, en 2011, lanzaron un disco llamado 'Fácil' grabado en Nueva York. Lo presentaron con una gira por toda la geografía española, además de dos conciertos internacionales en Londres y México. Dentro de este álbum se incluía el tema llamado 'En el Mundo Genial de las Cosas Que Dices'. El videoclip de la canción transcurre en un hospital infantil con un mensaje de optimismo y positividad, como es habitual en los trabajos de la banda. Las canciones de Maldita Nerea cuentan con unas letras cargadas de reflexiones, pero sobre todo con un mensaje muy positivo. «No me importa que la gente no entienda las letras, con que las sientan me sobra», afirmaba Jorge Ruiz en una entrevista con El Norte.

Vídeo.

4

El álbum 'Fácil' llegó a ser considerado Disco de Platino con más de 40.000 copias vendidas. Al año siguiente, en 2012, sacaron una reedición del disco llamado 'Mucho + Fácil' donde incluyeron algunos de los temas del álbum anterior junto a otros inéditos. Tras una breve desaparición de los escenarios, centrados más en conferencias sobre educación y la creación del campamento de verano 'Maldita Beach Rock', en 2014 sacaron la canción oficial de la Selección Española de Fútbol para el mundial de Brasil de ese mismo año, llamada 'Buena Energía'. Ese mismo año sacaron un álbum llamado 'Mira Dentro', con un sigle homónimo. Presentaron el disco con una gira por toda España y fue elegido por iTunes como uno de los 12 mejores álbumes de 2014.

Vídeo.

5

Tardaron tres años en volver a sacar disco y en 2017 presentaron 'Bailarina' cuyo hilo conductor era «el universo femenino» con un mensaje «humanista», en palabras de Jorge Ruiz. El cantante de la banda afirmaba que «no tiene que ver con el sexo, ni con la lucha social, es más una cuestión humanista» y querían mostrar con sus letras que «no existe una polaridad masculina y otra femenina, son una unidad inseparable». Su primer sencillo, llamado igual que el disco, fue además la canción oficial de la Vuelta a España.

Vídeo.

6

Así Maldita Nerea se ha consolidado como una de las bandas de referencia en el panorama de la música español, con canciones reflexivas y optimistas que invitan a pensar, pero también a bailar. Con el buen rollo característico de sus temas, este verano han presentado un nuevo sencillo: 'Un planeta llamado nosotros'. La canción es un adelanto del próximo disco que llegará a principios del año 2020 y aquellos que asistan al concierto podrán escucharla en directo esta noche en la Plaza Mayor de Valladolid.