Celtas Cortos: «Este viernes tocaremos temas junto con Hombres G»
PATRICIA ORTEGA VALLADOLID Viernes, 7 septiembre 2018

Celtas Cortos vuelven al escenario más importante de la ciudad, la Plaza Mayor (viernes 7, 21:30 horas), para repasar sus grandes éxitos y presentar su nuevo disco, 'Energía positiva'.

–¿Qué esperan diferente de este concierto?

–Espero que la disposición de la gente sea la de siempre. Por nuestra parte, lo diferente será que vamos a presentar nuestro último trabajo. Se llamará 'Energía positiva'. Además, tocaremos algunos temas junto a Hombres G.

–¿Les sigue impresionando llenar salas, plazas...?

–Llenar la Plaza Mayor para nosotros es algo mítico. Nosotros lo hemos vivido como público también. Sabemos que hay miles de ojos mirandonos...

–¿Qué diferencias ven entre el público del '20 de abril' y el actual?

–Por lo menos 30 años. Observas que vas arrastrando lo que era tu público de entonces y, además, aparecen generaciones nuevas que se reenganchan a las primeras. Es una sensación que te hace pensar que vas renovando público. Las energías que sientes de ida y vuelta dependen del público, no de la edad, ni siquiera de las zonas geográficas.

–¿A qué público ven más entregado?

–Depende de muchos factores, nunca es lo mismo. Pero sí es cierto que los más jóvenes tienen la pila menos gastada.

–¿Cosas buenas y malas de la ciudad?

–Algo bueno es que creo que la gente castellana se conforma y tira para adelante con poco. Lo malo es que ni a ese poco se llega. Nos gustaría que se fomentara más la música. Para ello es necesario que haya una escuela municipal en condiciones y una serie de auditorios en condiciones. A veces hay un exceso de premisas para hacer un concierto, para solicitar una ayuda, para hacer una actuación... Una ilusión última que tengo [habla Jesús Cifuentes] es que a mi me gusta mucho lo que se está llevando a cabo en La Molinera. Me parece un síntoma de que algo distinto se está moviendo en el subsuelo de la ciudad.

–¿Qué esperan, como grupo, del futuro?

–Vamos paso a paso. Ahora estamos con el nuevo disco para que, a partir del 14 de septiembre, que es la fecha de salida, la gente se entere de que hay un proyecto nuevo. A veces no lo saben porque cada vez los apoyos son más difíciles, sobre todo de la radio. Además, este disco tiene ingredientes diferentes a otros y creo que puede gustar mucho. Así que esperamos estar desde que salga el disco hasta un año después promocionándolo y tocando sus canciones en los conciertos. A partir de ahí, tocará hacer un nuevo disco y también nos gustaría ir a Latinoamérica de gira, que tenemos muchas ganas.

–¿Cuál ha sido su mayor logro?

–Resistir al tiempo y llegar hasta aquí.

–¿Es esa su mayor dificultad?

–Esa es una lucha que genera su erosión, pero ya la tenemos bien consensuada. Ahora lo más complicado es encontrar la capacidad de mostrar nuestro trabajo al público. Estamos muy relegados de las emisoras comerciales (a lo cual no encuentro una explicación lógica). En las redes sociales, si no estás en la franja de los veinte años parece que también es una situación complicada... Todo eso hace una bola de nieve que en lugar de hacerse grande se hace más pequeña. Pero eso no es razón para que nosotros claudiquemos. A las pruebas me remito: tenemos una gira por delante muy potente.

–Un deseo que aún no se ha cumplido.

–Jesús:Conseguir que este nuevo trabajo sea capaz de abrir una brecha en los medios para, por lo menos, ser mostrado con cierta amabilidad.

–Goyo: Hacer un concierto en la Bombonera argentina.

–Carlos: Yo soy más sencillo. Me quedo con que quiero dejar huella en el público y en mis hijos.