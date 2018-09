Álex Barahona: «Poco a poco deben ser más visibles las parejas 'swingers'» Álex Barahona, Miren Ibarguren y Daniel Guzmán, en un momento de la función. / EL NORTE LUCÍA ROJO VALLADOLID Viernes, 7 septiembre 2018, 09:41

Amor, pasión y muchas risas. Así se presenta la comedia teatral 'Dos más dos' que este jueves y viernes estará en el Teatro Carrión. Esta divertida función de parejas (Álex Barahona y Kira Miró, y Daniel Guzmán y Miren Ibarguren), pretende tumbar ciertos clichés ligados al amor. ¿Hasta dónde llegan los límites en la pareja? ¿La pasión existe en las relaciones largas? Estas y otras cuestiones las resuelve Álex Barahona (Madrid, 1980).

-¿Cuál fue su reacción al leer por primera vez el guión de la obra?

-La primera vez que lo leí estaba en fase de ser cerrado y a mi me llegó con un final alternativo. Aún así, lo que me llamaba de la obra era el tema y cómo lo trataba desde un punto de vista cómico. Me parecía bastante atractivo el hecho de tocar tópicos como el amor o la pareja convencional. Desde la primera lectura me hizo mucha gracia. Luego ya el texto tomó la forma con la que debutamos y, la verdad, es que se disfruta muchísimo.

-Comparte escenario con Daniel Guzmán, Miren Ibarguren y Kira Miró, ¿cómo es trabajar con ellos?

-Pues muy bien. La verdad es que yo del reparto solo conocía y había trabajado con Dani, que es un buen amigo mío. Con él tengo una química especial y con el resto ha surgido una relación bastante bonita. Yo creo que los cuatro nos encontramos muy a gusto, no sé si será por el texto o la forma de trabajar, pero el caso es que tenemos muy buena sintonía. Si no, no estaría pasando lo que está pasando con la obra, que está siendo un éxito.

-En cuanto al tema que trata la obra, cuando era joven, ¿qué imagen tenía del amor?

-Tenía una visión un poco más conservadora, que es una de las versiones que proponemos en la obra junto a la liberal. Sí que es verdad que hay una tradición de la pareja como más conservadora, dejando de lado lo que es el sentimiento del amor. Cada uno lleva la pareja como cree o como puede, pero el sentimiento es otra cosa diferente y, por eso, yo creo que hay varias posibilidades de convivir con la pareja.

-Tal como entienden los jóvenes actualmente el amor, ¿cree que llegará un momento en el que las parejas de larga duración dejen de ser un objetivo a conseguir?

-Pues no lo sé. Lo que sí sé es que poco a poco lo que es la tendencia de la pareja está evolucionando. Sin embargo, hay un denominador común que inconscientemente todo el mundo busca, al margen de género y demás, que es una estabilidad a largo plazo. Que por el camino necesiten de otro tipo de cosas para mantener otra cosa que no sea el amor… Eso ya depende de cada uno. Sobre el fin de estas parejas tengo mis dudas.

-¿Hay que darle las gracias o echarle la culpa a Internet?

-(Risas) Yo creo que Internet no ha despertado nada que no tuviéramos. Simplemente es una herramienta más para poder mostrar lo que nos pasa por dentro. Es cierto que para algunos casos es bueno y para otros casos es malo. Por eso de ahí que la sociedad tenga que ir poquito a poco estableciendo los marcos necesarios para que la herramienta sea algo bueno. En el tema que nos trata, que es el amor, yo creo que hay mucha gente que se ha conocido a raíz de Internet. Yo creo que sí que hay parejas bastante compatibles y que funcionan. Luego hay otras cosas malas y chungas, evidentemente. Pero prefiero darle las gracias y cuidar lo que está haciendo Internet, antes que echarle la culpa.

-A raíz del vínculo entre Adrián y Julieta en la obra, personajes interpretados por Daniel Guzmán y Miren Ibarguren, ¿existe la pasión en las relaciones largas?

-Yo creo que sí, lo que pasa que con más intermitencia. Hay que cuidarla y poner uno de su parte. Evidentemente, como se dice en una frase de la obra, no es como el principio pero la pasión también se puede transformar.

-¿Qué opina de la imagen que se tiene de que las parejas 'swingers' son unas viciosas y las que no realizan estas prácticas unas retrógradas?

-Precisamente por eso es un tema tabú, ahora menos, porque creo ahora nos estamos abriendo un poco más de mente en ese sentido. Cada persona es diferente y elige cómo llevar su pareja y no por eso tenemos que poner etiquetas. Yo creo que poco a poco debe de ser más visible y, sobre todo, fomentar el hecho de que cada uno busque su felicidad.

-En relación a su personaje, con el transcurso de las funciones, ¿es Álex Barahona un poco más Tomás?

-(Risas) No, la verdad es que no. No me he dejado cautivar por sus ideales de parejas. Lo veo más como una fantasía que como una herramienta real.

-En 2008 debutó en televisión en la serie Los Serrano, ¿cómo ha cambiado y evolucionado en el terreno profesional hasta día de hoy?

-Al principio todo lo haces desde un punto más inconsciente. Eres más pasional, más salvaje y te tiras a la piscina en muchas cosas. Yo creo que la evolución está en seleccionar y dedicarte al proyecto que eliges. Ser más minucioso en el trabajo. Eso te lleva a tener más responsabilidad y a exigirte más personalmente.

-¿Televisión o teatro?

-La verdad es que ahora lo estoy compaginando y es el estado que mejor puede existir. Trabajar en una serie de televisión con una postproducción me encanta. Sin embargo, el tema de ver al público todos los días también me da mucha vida. No sabría decirte, si puedo quedarme con las dos, me quedo con las dos.

-¿Había interpretado antes en Valladolid?

-Tengo dudas, creo que hice 'Los ochenta son nuestros'. Pero en cualquier caso, lo haré como si fuera la primera vez.

-¿Qué ofrece 'Dos más dos'?

-Planteamos una hora y cuarenta y cinco minutos de buen rato y muchas risas. Es la obra en la que he trabajo que más risas hay durante la función. Sobre todo, abordamos temas bastante importantes como la amistad, la relaciones de pareja y el amor. Además los tratamos desde la sonrisa, que entran mejor. Entonces, la mezcla es muy buena ya que pasas un buen rato y te sirve para reflexionar sobre tu situación personal respecto a lo que estás viendo.