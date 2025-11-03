El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fotograma de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, una de las películas más taquilleras de esta semana. N.C.

Fiesta del Cine 2025 en Valladolid: estas son las salas con películas a 3,50 euros

Cinco cines en la provincia permitirán disfrutar de proyecciones con descuentos hasta el jueves

Ignacio Repilado

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

Desde hoy, lunes 3 de noviembre hasta el jueves 6, diferentes salas de proyección en toda España participan en la XXV edición de la Fiesta del Cine.

¿Cuánto cuestan las entradas durante la Fiesta del Cine?

Durante estos cuatro días, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio reducido de 3,50 euros por entrada.

¿Qué hay que hacer para obtener el descuento?

A diferencia de en ediciones anteriores, no es necesario solicitar un código ni acreditarse en la web oficial de la Fiesta del Cine para obtener los descuentos. Simplemente basta con adquirir la entrada por los canales habituales (taquilla o página web de venta de las salas de proyección), ir al cine y disfrutar de las películas.

Fotograma de 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. N.C.

¿Qué cines participan en Valladolid?

En la provincia de Valladolid, diferentes salas de proyección ofrecen los precios reducidos en las entradas anteriormente mencionados; aunque no todos los cines participan.

Los cines que ofrecen entradas por 3,50 en Valladolid son:

  • Ocine RÍO Shopping (Arroyo de la Encomienda), con 10 salas de proyección.

  • Multicines Coliseo (Medina del Campo), con 4 salas.

  • Cine Yelmo Vallsur (Valladolid), con 8 salas.

  • Cines Broadway (Valladolid), con 11 salas.

  • Cines Manhattan (Valladolid), con 3 salas.

¿Cuáles son las películas más taquilleras de esta semana?

Entre los largometrajes que más éxito en taquilla están teniendo durante esta semana, según la página web de la Fiesta del Cine, destacan:

  • Black Phone 2

  • Los domingos

  • La cena

  • Regreso al futuro

  • Los Tigres

  • A pesar de ti

  • Chainsaw Man

  • La casa de muñecas de Gabby

  • Cuerpos locos

  • Springsteen: Deliver Me From Nowhere

La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), junto a la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESAC, que busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores y fomentar la asistencia a las salas como hábito social y cultural.

