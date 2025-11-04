El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Agüero, ecónomo de la Diócesis, junto a Luis Argüello, arzobispo, y Juan Carlos Álvarez, delegado de Patrimonio. A. Mingueza

Valladolid

Los fieles dejaron menos herencias y legados a la Iglesia de Valladolid durante 2024

Las cuentas diocesanas alcanzaron los 23,4 millones de euros; crece la asignación tributaria pero se frena la colecta del cepillo por la caíde del uso de dinero en metálico

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Las aportaciones directas de los fieles descendieron durante el ejercicio anterior en gran medida por una caída significativa en el capítulo de herencias y legados ... que recibió la Iglesia de Valladolid. Por el contrario, los ingresos en concepto de asignación tributaria, por patrimonio y otras actividades, así como ingresos corrientes, aumentaron en 2024 frente a 2023. Las cuentas de la Archidiócesis de Valladolid registran entre estos dos periodos una estabilización frente a años de mayor bonanza económica. Y es que el crecimiento de herencias y legados testamentarios recibidos alcanzó su pico en los años postpandemia, registrando ahora un descenso del 28,1 por ciento dentro de las aportaciones directas de los fieles, donde durante en 2024 se consignaron un total de 4,6 millones de euros frente a los 6,4 millones de euros recibidos en 2023. Se trata de unas cifras del montante total donde las cuentas diocesanas de un año a otro prácticamente se mantienen en cuanto a los ingresos y gastos con un total de 23,4 millones en 2024 frente a los 23,8 de 2023.

