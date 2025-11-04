Las aportaciones directas de los fieles descendieron durante el ejercicio anterior en gran medida por una caída significativa en el capítulo de herencias y legados ... que recibió la Iglesia de Valladolid. Por el contrario, los ingresos en concepto de asignación tributaria, por patrimonio y otras actividades, así como ingresos corrientes, aumentaron en 2024 frente a 2023. Las cuentas de la Archidiócesis de Valladolid registran entre estos dos periodos una estabilización frente a años de mayor bonanza económica. Y es que el crecimiento de herencias y legados testamentarios recibidos alcanzó su pico en los años postpandemia, registrando ahora un descenso del 28,1 por ciento dentro de las aportaciones directas de los fieles, donde durante en 2024 se consignaron un total de 4,6 millones de euros frente a los 6,4 millones de euros recibidos en 2023. Se trata de unas cifras del montante total donde las cuentas diocesanas de un año a otro prácticamente se mantienen en cuanto a los ingresos y gastos con un total de 23,4 millones en 2024 frente a los 23,8 de 2023.

Las cuentas de la Iglesia de Valladolid «como institución religiosa, viva y partícipe de la vida social y civil» van acorde a los momentos de la sociedad vallisoletana con un crecimiento en sus gastos sociales de acciones pastorales y asistenciales, conservación de edificios o retribución del personal seglar frente a un descenso de ingresos de aportaciones directas a través tanto de las mencionadas herencias como por colectas parroquiales, colectas para otros organismos eclesiales como Cáritas u otros ingresos de los fieles. No obstante, cabe aclarar en este sentido que muchas de esas cantidades tienen un fin concreto, es decir, son los propios testadores o causantes de un determinado testamento los que teledirigen el objetivo de sus ayudas dejando manifestado dedicarlo a ofrecimiento de eucaristías, obra social, becas o conservación y rehabilitación patrimonial.

El arzobispo, Luis Argüello, ha presentado este martes las cuentas diocesanas de 2024 comparándolas con las del ejercicio anterior haciendo hincapié en la solidaridad y ayuda aportada a la capital y la provincia. Agradeciendo las contribuciones solidarias y materiales de los vallisoletanos, el prelado significó que la Iglesia de Valladolid atendió con sus recursos a 51.516 personas durante ese periodo a través de un centenar de centros en una actividad caritativa y asistencial: «La caridad ni es una idea o sentimiento de piedad sino un encuentro vivencial con Cristo», se recalcó en una comparecencia donde cifró en más de 21.000 personas los atendidos en centros para mitigar la pobreza o los más de mil relativos a casas de ancianos, enfermos y personas con discapacidad; otras tantas atenciones en centros de menores y jóvenes; y otro millar en centros de promoción de la mujer y ara víctimas de violencia.

Las cuentas han sido presentadas coincidiendo con el Día de la Iglesia Diocesana 2025 cuyo lema es «Tú también puede ser santo» y donde se anima «a vivir las circunstancias a la luz del Evangelio, tratando de responder a la llamada universal a la santidad, tiene un impacto directo a nuestro alrededor». Y en esta visión general «de todo lo que supone el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe en la realidad de nuestra Diócesis», Luis Argüello destacó el trabajo realizado por las más de 300 parroquias, movimientos eclesiásticos o cofradías penitenciales y de gloria: «Muchos colectivos y mucha solidaridad», subrayó el también presidente de la Conferencia Episcopal Española quien llamó a todos a ejercer la caridad «hasta las últimas consecuencias».

Como curiosidad, en el día a día, el arzobispo destacó y agradeció las aportaciones cotidianas de los feligreses, aunque reveló que llevar menos dinero en efectivo es una realidad cada vez más presente también en el momento de echar dinero en el cestillo debido a la digitalización de pagos siendo el caso, por ejemplo, con la disposición de datáfonos en las parroquias como, por ejemplo, El Salvador-Santiago (zona centro) o Nuestra Señora de Prado (barrio de Parquesol). Pero frente al descenso de las aportaciones por esta vía, lo cierto es que están creciendo también las suscripciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales con donativos fijos y voluntarios a las distintas parroquias como señalaron. En esta línea de crecimiento también se sitúan las asignaciones que recibe la Iglesia de Valladolid en concepto del IRPF donde en la senda alcista es continua en los últimos ejercicios destacando los 4,8 millones de euros consignados en 2024, lo que supone el 20,46 por ciento de la totalidad del presupuesto.

El nuevo ecónomo diocesano, Óscar Agüera, también incidió en lo que calificó de «presupuesto mantenido» en los últimos ejercicios detallando al tiempo el capítulo de gastos donde cerca del 25 por ciento va destinado a la retribución del personal seglar (5,6 millones de euros en concepto de salarios y seguridad social) además de las nóminas del clero que significa un 11 por ciento (2,7 millones de euros en sueldos, Seguridad Social y prestaciones sociales». En esta línea cabe destacar que otra de las realidades diocesanas es la conservación de edificios y los gastos para su correcto funcionamiento que alcanza cerca de 8 millones de euros del montante total de las cuentas y que supone el 33,38 por ciento.